新北2025年第2季住宅價格指數 新成屋、整開區價格微漲

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
整體開發區的生活機能日趨成熟，帶動住宅價格穩定成長。圖為淡海新市鎮濱海路一帶。圖／新北地政局提供
整體開發區的生活機能日趨成熟，帶動住宅價格穩定成長。圖為淡海新市鎮濱海路一帶。圖／新北地政局提供

新北市地政局公布114年第2季住宅價格指數，今年4月至6月新北住宅價格指數分別為129.12、128.81、130.12，月漲幅介於-0.24%至1.02%之間，另大樓及公寓指數與上季相較亦呈現平穩走勢。

地政局表示，觀察新北8大次分區，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，今年4月至6月指數漲跌互見，各月份變動率介於-2.74%至2.12%的漲跌幅，與去年同期相較則大概有-0.14%至15.45%年變動率。

整體來說，新北各區域住宅市場雖受央行第7波選擇性信用管制影響成交量縮減，惟仍因剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格呈現持穩。

本季各捷運線指數亦有漲有跌，三重新莊線、新店線、淡水線及環狀線較上季略跌-0.13%至-1.32%；板南線（土城段）、板南線（板橋段）、中和永和線及三重蘆洲線等指數則較上季上漲0.34%至1.30%，整體呈現平穩，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而持穩。

地政局指出，整體開發區及新成屋與上季相較呈現微漲趨勢。在整體開發區方面，台北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為114.66、117.72、118.91及104.62，季變動率呈現-0.35%至0.57%之漲跌幅，分析原因係整體開發區受到前述信用管制措施影響，市場漸趨保守，導致出現買方觀望與賣方惜售狀況，整體價格略跌至持穩趨勢。

