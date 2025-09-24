台灣賓士新任總裁首次露面 看台灣市場明年第1季會很好

台灣賓士總裁賴恩凡24日表示，台灣車市今年遭遇到相當大的挑戰，對於市場上因為貨物稅與關稅相關問題造成市場上的影響，預期第4季的表現將優於今年第2季與第3季，但是否優於去年第4季尚待觀察。不過最好的時間將會是在明年第1季，可望將會有很好的市場表現。

賴恩凡為台灣賓士新任總裁，到任三個星期後積極了解台灣市場，對進行對應。

賴恩凡對於市場上所說有超過3萬台的海關庫存尚未進來，賴恩凡也表示，從技術角度來看，作為汽車製造商和進口商，這也很合乎邏輯。因為我們擁有超過六個月的汽車生產庫存。也就是說，如果第一季表現強勁，然後第二季和第三季突然下滑，那麼在第一季末，第二季和第三季的庫存就已經滿了。但我再次強調，我認為這不是結構性問題。這只是暫時的低迷。一旦一些問題得到解決，市場就會再次回升。這些庫存自然會流入市場。

對於台灣市場的展望，賴恩凡以光明與黑暗來形容 ，年初時豪華車的銷售很亮眼，沒想到第二季與第三季關稅與政策影響，市場有18%衰退，但這不是結構性的問題而是暫時性的問題，接下來的市場發展仍然正面看待，一旦不確定因素排除，市場將快速回溫。尤其是台灣賓士品牌有很多車款和方案可以滿足目標級距的要求，在市場回溫時將可以回復到強勁的銷售動能。