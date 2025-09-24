快訊

輝達新壽合約卡關？ 企業先卡位、北士科商辦「6跳7」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科示意圖。台灣房屋提供
北士科示意圖。台灣房屋提供

輝達（NVIDIA）今年5月宣布新總部將落腳北士科，帶動商辦和住宅的買氣及詢問度，最新實價登錄揭露，北士科的新商辦「遠雄商舟」6月交易兩戶，共446坪，總價約3.18億元、單價78萬元，創下該商辦的單價新高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，「遠雄商舟」位在福善路，去年預售單價在65~69萬元，今年交易紛紛站上7字頭，輝達宣布進駐後，該商辦最新交易單價攀高至78萬元，再創該商辦的單價天花板，顯示「輝達效應」的威力。

目前北士科商辦單價最高的是位在文承路的「士科之芯」，單價超過86萬元。

張菱育分析，目前已購入北士科商辦的法人，不乏有企業總部需求的科技業、電子業，以及看好此區未來發展的投資型買方，搶先卡位等待增值與獲利機會，接下來若輝達正式進駐，可望再掀起一波北士科的房市買氣。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科周邊房市蓄勢待發，不過輝達總部卻遲遲未見下一步。輝達相中的北士科T17、T18基地，地上權為新光人壽得標，土地則為台北市政府所有，因此目前仍處於三方商議的階段。

根據台北市副市長李四川日前接受專訪時的說法，最有可能的執行方案，是由新壽蓋完地上物後，再將地上物移轉給輝達作為企業總部，過程中若涉及兩街廓整併，市府也會盡力協助，市府爭取輝達落腳的態度積極。

陳定中指出，由於輝達與新壽的MOU將於9月底屆滿，所以最快本月底輝達總部的興建方案就能拍板，若三方到了月底仍喬不攏，也還有其他備案。可能是北市府先與新壽合議解約後，再跟輝達直接接洽，或是另擇北士科的其他市有地，並整合周邊土地滿足輝達需求。

他表示，無論最終輝達總部是採用哪種方案推進，北士科都是檯面上的唯一選項，也讓北士科的產業紅利持續發酵，吸引企業布局卡位。

