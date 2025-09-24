悠遊付 APP 新功能「靠卡領回饋金」 回饋金秒入帳

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

悠遊卡公司宣布，悠遊付APP「靠卡領回饋金」全新功能9月上線。民眾只需開啟手機上的悠遊付Easy Wallet APP進入「悠遊卡加值機」，將超級悠遊卡靠在手機背面上方，即可隨時隨地領取TPASS2.0常客回饋金，回饋金秒入帳，大幅提升使用的便利性；這項創新功能，首波應用於「TPASS 2.0常客回饋活動」及「臺北市敬老金」領取服務，讓通勤族與長者都能享受便民體驗。

悠遊卡公司表示，「靠卡領回饋金」功能上線短短三週就創下亮眼成績。已吸引超過7,000人次搶先體驗靠卡領TPASS2.0常客回饋，充分展現這項創新功能的市場魅力，悠遊卡公司持續在悠遊付APP推出新功能，讓每一次優化都更貼近使用者需求，打造真正有感的便民服務。

除了TPASS2.0常客回饋金可以透過悠遊付APP領取外，今年的重陽禮金也能「靠卡領回饋」，凡所持有之敬老悠遊卡為2014年11月起領用，且為黃色卡面或藍色卡面（印有「台北卡」字樣)之長者，只需開啟手機上的悠遊付 Easy Wallet APP，進入悠遊卡加值機，將敬老卡緊貼手機背後的NFC感應區，並點選「領北市敬老金」，即可快速領取1,500元重陽禮金，還能享受多重優惠。

