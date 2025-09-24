黑松「創世者 × CHOYA 桶陳金門高粱酒」今秋優雅上市

黑松與金門酒廠再次顛覆大眾對於高粱酒風味的想像，攜手日本第一梅酒品牌CHOYA，打造全新跨界之作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，酒款採用特殊訂製的CHOYA梅酒橡木桶進行酒體熟成，讓高粱酒染上日本頂級南高梅的鹹鮮果香，是酒饕及藏家不可錯過的限量酒款，限量登場外，邀韓團人氣男星利特續任形象大使。

「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，以中式高粱結合西方威士忌桶陳工藝打造的金門高粱酒「創世者」系列，自推出以來便持續以創新工法驚艷市場。

黑松再次邀請韓國人氣男團 Super Junior 隊長—利特擔任形象大使，演繹酒款醇厚濃烈、優雅柔美並存的無限魅力。「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、9月24日11:00起於7-ELEVEN及全家便利商店開放預購。

黑松首次結合旗下兩大代理品牌-50度以上金門高粱酒與日本第一梅酒品牌CHOYA推出限量跨界新作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，絕對是今秋必嚐的驚喜之作。

「創世者」桶陳金門高粱酒系列為黑松公司於2023年首度與金門酒廠合作推出，結合中式高粱酒與西方威士忌桶陳工藝的破框跨界工法，不僅在酒界掀起話題，更吸引年輕酒饕的目光。延續「創造」與「探索」的品牌精神，「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」以美國白橡木 × 歐洲紅橡木混合打造的特殊訂製CHOYA桶，並透過重烤慢炙工藝使CHOYA南高梅原酒的清酸與酯香滲入木質毛細孔中，賦予酒體迷人琥珀色澤與細緻梅果香。

「創世者」不斷冒險、勇於創新的精神，也與KPOP天團 Super Junior隊長利特的演藝生涯不謀而合，讓黑松再度跨海邀約利特擔任「創世者」品牌形象大使。

出道20年以來，利特憑著細膩溫柔的形象被粉絲稱為「最暖隊長」，其外柔內剛的特質正如新品「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」般濃烈又高雅，酒款優雅柔和的氣質更完美體現了利特的韓系花美男魅力。

「飲酒過量，有害健康」、「酒後不開車，安全有保障」 利特親自品飲「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」後也忍不住大讚口感柔順微甜，酒款香氣圓潤宜人，號召粉絲。黑松提供 黑松再度跨海邀約利特擔任「創世者」品牌形象大使，以細膩形象詮釋「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」的優雅柔合。黑松提供 黑松首次集結旗下兩大代理品牌，攜手金門酒廠與CHOYA推出全新跨界之作

「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」。黑松提供