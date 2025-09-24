全國「一人戶」十年激增五成 小宅浪潮、六都個人戶占逾七成

住商機構觀察內政部數據，今年第1季「一人宅」宅數達248萬8,455宅，占設有戶籍宅數達31.4%，不僅數量創下歷史新高，且首次單季占比更突破三成大關。

值得注意的是，「一人宅」最多縣市前六名皆為六都，光是六大都會區一人宅數量即達181.7萬宅，占國內「一人宅」比例達73%，顯示一人宅有高比例集中於都會區現象。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著小宅化、少子化等現象加劇，全台呈現一人宅成長趨勢，加諸囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

賴志昶分析，都會區憑藉有重大建設議題，或有其他產業園區加持，磁吸就業或年輕人口移入，加上蛋黃區土地成本高昂，推案皆以小坪數為主，在供需兩端皆大情況下，都會區「一人宅」數激增。

賴志昶提醒，「一人宅」數量持續攀升，顯示小宅化已成市場趨勢，惟購屋族仍應衡量居住品質，避免因坪數過小或格局受限，而影響居住空間的使用彈性。

同時，賴志昶指出，囤房稅與持有稅制變動，也將牽動市場成本，建議民眾在規劃購屋時，不僅要考量價格，更要留意政策變化，才能在市場轉變中做出穩健決策。