快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

聽新聞
0:00 / 0:00

全國「一人戶」十年激增五成 小宅浪潮、六都個人戶占逾七成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察內政部數據，今年第1季「一人宅」宅數達248萬8,455宅，占設有戶籍宅數達31.4%，不僅數量創下歷史新高，且首次單季占比更突破三成大關。住商機構提供
住商機構觀察內政部數據，今年第1季「一人宅」宅數達248萬8,455宅，占設有戶籍宅數達31.4%，不僅數量創下歷史新高，且首次單季占比更突破三成大關。住商機構提供

住商機構觀察內政部數據，今年第1季「一人宅」宅數達248萬8,455宅，占設有戶籍宅數達31.4%，不僅數量創下歷史新高，且首次單季占比更突破三成大關。

值得注意的是，「一人宅」最多縣市前六名皆為六都，光是六大都會區一人宅數量即達181.7萬宅，占國內「一人宅」比例達73%，顯示一人宅有高比例集中於都會區現象。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，隨著小宅化、少子化等現象加劇，全台呈現一人宅成長趨勢，加諸囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

賴志昶分析，都會區憑藉有重大建設議題，或有其他產業園區加持，磁吸就業或年輕人口移入，加上蛋黃區土地成本高昂，推案皆以小坪數為主，在供需兩端皆大情況下，都會區「一人宅」數激增。

賴志昶提醒，「一人宅」數量持續攀升，顯示小宅化已成市場趨勢，惟購屋族仍應衡量居住品質，避免因坪數過小或格局受限，而影響居住空間的使用彈性。

同時，賴志昶指出，囤房稅與持有稅制變動，也將牽動市場成本，建議民眾在規劃購屋時，不僅要考量價格，更要留意政策變化，才能在市場轉變中做出穩健決策。

囤房稅

延伸閱讀

台女倫敦遭圍毆獲提早做筆錄 警方坦言初步反應欠佳

影／新北周周喝鮮奶明年2月上路 領取方式曝光

李家超：北部都會區有望提早完成 不必等足20年

公路局申請「淡江大橋」商標 避免重大建設成「商標蟑螂」謀利工具

相關新聞

賴清德：明年月薪5萬以下免稅？網酸「不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」

總統賴清德日前拋出「月薪5萬以下免稅」政策引發各界熱議，不少人以為明年起只要月薪沒破5萬，就能免繳所得稅。不過財政部緊急澄清：需符合「單身＋租屋」等條件，才能達到免稅門檻。政策釋出與實際適用範圍的落差

全國「一人戶」十年激增五成 小宅浪潮、六都個人戶占逾七成

住商機構觀察內政部數據，今年第1季「一人宅」宅數達248萬8,455宅，占設有戶籍宅數達31.4%，不僅數量創下歷史新高...

不婚不生加上1原因 全台一人宅激增「每三戶就一戶」

「一人宅」世代來臨，住商機構觀察內政部數據，全台2025年第一季一人宅宅數達248.8萬宅，占設有戶籍宅數高達31.4%...

新青安房貸鬆綁 10大受惠潛力區奪冠在桃園 雙北市全軍覆沒

根據《591實價登錄》統計，今年上半年六都、新竹縣市各行政區總價符合新青安購屋總價1,250萬元內的10大成屋購屋潛力區...

新青安鬆綁蛋白區復活？全台十大購屋潛力區曝

8月新青安房貸撥貸金額降至近一年半新低；不過，隨著9月初政府宣布新青安房貸將不再受不動產放款集中度限制，市場預期可望為房...

找房仲賣屋「在地好還是跨區好？」信義房屋專家這麼說

有網友於討論區發文表示，於桃園有房子要賣，委託跨區仲介卻有點後悔，詢問是否應該找在地房仲比較好？多數網友回應提到應該跟物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。