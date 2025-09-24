不婚不生加上1原因 全台一人宅激增「每三戶就一戶」

「一人宅」世代來臨，住商機構觀察內政部數據，全台2025年第一季一人宅宅數達248.8萬宅，占設有戶籍宅數高達31.4%，等於每三戶就有一戶是一人宅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，一人宅快速成長，一來因不婚不生、少子化等現象加劇，二來，囤房稅持有成本高漲，為達節稅功效，自用設籍需求大增，其中尤以都會區最明顯。

據內政部統計，全台一人宅數量飆升至248.8萬宅，不僅創下歷史新高，且也是首次單季占比突破3成大關，與2016年第一季相比大增86萬宅，增幅達52%。

值得注意的是，六都囊括一人宅最多縣市前六名，六大都會區一人宅數量即達181.7萬宅，占全台一人宅達73%，顯示一人宅有高比例集中於都會區現象。

賴志昶分析，都會區有重大建設議題，或有其他產業園區加持，磁吸就業或年輕人口移入，加上蛋黃區土地成本高昂，推案皆以小坪數為主，在供需兩端皆大情況下，都會區一人宅數激增。

此外，都會區房屋持有成本高昂，加上有囤房稅等議題，令分戶需求大增，也推升六都一人宅數量。

另據統計，新北市一人宅達50.8萬宅，10年增加約15.6萬戶，兩項數據皆為全台各縣市冠軍。住商不動產新北市區執行副理王健維分析，主因有二，一是新北價位相對北市親民，其中蛋白區仍是單身族群買得起，吸引「脫北者」移入情況，讓一人宅數量大增。

二是近年來市場供給以小宅為主流，而新北市不管三重、新莊或是淡水，都有豐富的重劃區題材，吸引建商進駐推出小宅新案，區域一人宅數量有不小的增長。