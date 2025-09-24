新青安房貸鬆綁 10大受惠潛力區奪冠在桃園 雙北市全軍覆沒
根據《591實價登錄》統計，今年上半年六都、新竹縣市各行政區總價符合新青安購屋總價1,250萬元內的10大成屋購屋潛力區中，桃園觀音區成10大受惠區之冠，其次為高雄大寮、桃園楊梅，居二、三位，反映鬆綁新青安房貸後，這些區域將成為最大贏家。
9月起政府拍板新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，房市首購買氣可望注入活水。
觀察10大受惠區域，桃園觀音居冠，上半年成交總價幾乎全數落在1,250萬元以內，該區憑藉2字頭房價優勢及工業區就業人口支撐，交易熱區多集中於草漯重劃區與觀音工業區周邊，買盤穩健。
而高雄大寮成交總價也幾乎不超過新青安條件，該區有捷運橘線、和發產業園區等建設題材加持，且房價仍維持在1字頭水位，備受高雄首購族青睞。
值得注意的是，上榜行政區全為雙北市以外的蛋白區，凸顯雙北及蛋黃區房價過高，即便房貸鬆綁，實質受惠仍有限。
591房屋交易網分析，新青安貸款放寬雖為房市短期帶來利多，確實可能刺激首購族與自住買盤進場，但若要帶動房市全面回溫，仍有賴政策鬆綁，才能進一步增強市場動能。
另外，台中梧棲上半年也有近九成交易符合新青安資格，區域房價每坪成交價仍在2字頭行情，交易集中於台中港特定區，受惠三井OUTLET、特五號快速道路、捷運藍線等利多，近年吸引大量首購與投資買盤。
新竹湖口同樣榜上有名，上半年近九成交易總價低於1,250萬元，區域買氣受竹科以及湖口工業區人口帶動，市場需求穩固。
台南部分，中西區與南區雙雙入榜，上半年逾八成五成交總價落在新青安範圍。中西區因開發較早，以老屋交易為主，總價相對親民；台南市南區買盤則以86特區為主，區域交通便利、生活機能成熟，買氣穩定。
最後是台中豐原，同樣超過八成五交易總價在1,250萬元以內，該區交通便捷，且有捷運紅線延伸及亞大健康產業園區等建設題材持續發酵，支撐房價坐2望3。
