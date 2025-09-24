賴清德：明年月薪5萬以下免稅？網酸「不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」

總統賴清德日前拋出「月薪5萬以下免稅」政策引發各界熱議，不少人以為明年起只要月薪沒破5萬，就能免繳所得稅。不過財政部緊急澄清：需符合「單身＋租屋」等條件，才能達到免稅門檻。政策釋出與實際適用範圍的落差，也讓PTT上出現一波激辯。

原PO以標題：「財政部：不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」指出，雖然自身所得屬於繳稅族群，但仍支持幫助收入較低族群。如今財政部出面解釋，若符合條件的單身租屋族、月薪5萬者的確可能不需繳稅。不少人批評政府標題帶風向、溝通不清，也有人吐槽：走了一個郭智輝，財政部還得幫忙「滅火」？

對於「免稅門檻有條件」這點，不少網友持平看待，認為政策本就需搭配租屋等扣除額才成立：「剛開始新聞稿就有寫是62.8萬年收，大家到底在洗什麼？」、「一開始就有說這些條件了」、「每年報稅都要撫養算來算去，是不是沒報過稅啊？」、「月薪五萬+租屋才免稅，沒租屋當然不行」。

也有網友不滿政策說法模糊，甚至批評政府操作標題黨：「沒租屋根本不適用」、「年終還要算進去好嗎」、「還以為是所有單身五萬以下都免稅」、「民進黨標題洗腦，現在怪老百姓搞不清楚」、「綠畜黨不直接講清楚，還造謠」。