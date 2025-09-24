快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德：明年月薪5萬以下免稅？網酸「不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德拋出「月薪5萬以下免稅」引發熱議，但財政部強調需符合單身且有租屋支出等條件，才有機會達成免稅，並非全民適用。圖／總統府提供
賴清德拋出「月薪5萬以下免稅」引發熱議，但財政部強調需符合單身且有租屋支出等條件，才有機會達成免稅，並非全民適用。圖／總統府提供

總統賴清德日前拋出「月薪5萬以下免稅」政策引發各界熱議，不少人以為明年起只要月薪沒破5萬，就能免繳所得稅。不過財政部緊急澄清：需符合「單身＋租屋」等條件，才能達到免稅門檻。政策釋出與實際適用範圍的落差，也讓PTT上出現一波激辯。

原PO以標題：「財政部：不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」指出，雖然自身所得屬於繳稅族群，但仍支持幫助收入較低族群。如今財政部出面解釋，若符合條件的單身租屋族、月薪5萬者的確可能不需繳稅。不少人批評政府標題帶風向、溝通不清，也有人吐槽：走了一個郭智輝，財政部還得幫忙「滅火」？

對於「免稅門檻有條件」這點，不少網友持平看待，認為政策本就需搭配租屋等扣除額才成立：「剛開始新聞稿就有寫是62.8萬年收，大家到底在洗什麼？」、「一開始就有說這些條件了」、「每年報稅都要撫養算來算去，是不是沒報過稅啊？」、「月薪五萬+租屋才免稅，沒租屋當然不行」。

也有網友不滿政策說法模糊，甚至批評政府操作標題黨：「沒租屋根本不適用」、「年終還要算進去好嗎」、「還以為是所有單身五萬以下都免稅」、「民進黨標題洗腦，現在怪老百姓搞不清楚」、「綠畜黨不直接講清楚，還造謠」。

賴清德

延伸閱讀

00878股價將超車00919？真星華：表現穩定、令人安心…是我第一大持股

台股日日創下新高…買不下手怎麼辦？小車提這招：自律無法就交給「他律」

今年大盤只漲了14％、台積電「僅」約24％…遠不及去年！不解為何一堆人喊離職？

鴻海（2317）做過兩次…120到210元之時就賣掉！直雲：不動抱著就沒有時間價值

相關新聞

賴清德：明年月薪5萬以下免稅？網酸「不是喔！不是5萬就不用繳稅喔」

總統賴清德日前拋出「月薪5萬以下免稅」政策引發各界熱議，不少人以為明年起只要月薪沒破5萬，就能免繳所得稅。不過財政部緊急澄清：需符合「單身＋租屋」等條件，才能達到免稅門檻。政策釋出與實際適用範圍的落差

全國「一人戶」十年激增五成 小宅浪潮、六都個人戶占逾七成

住商機構觀察內政部數據，今年第1季「一人宅」宅數達248萬8,455宅，占設有戶籍宅數達31.4%，不僅數量創下歷史新高...

不婚不生加上1原因 全台一人宅激增「每三戶就一戶」

「一人宅」世代來臨，住商機構觀察內政部數據，全台2025年第一季一人宅宅數達248.8萬宅，占設有戶籍宅數高達31.4%...

新青安房貸鬆綁 10大受惠潛力區奪冠在桃園 雙北市全軍覆沒

根據《591實價登錄》統計，今年上半年六都、新竹縣市各行政區總價符合新青安購屋總價1,250萬元內的10大成屋購屋潛力區...

新青安鬆綁蛋白區復活？全台十大購屋潛力區曝

8月新青安房貸撥貸金額降至近一年半新低；不過，隨著9月初政府宣布新青安房貸將不再受不動產放款集中度限制，市場預期可望為房...

找房仲賣屋「在地好還是跨區好？」信義房屋專家這麼說

有網友於討論區發文表示，於桃園有房子要賣，委託跨區仲介卻有點後悔，詢問是否應該找在地房仲比較好？多數網友回應提到應該跟物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。