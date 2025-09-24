新青安鬆綁蛋白區復活？全台十大購屋潛力區曝

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
8月新青安房貸撥貸金額降至近一年半新低；不過，隨著9月初政府宣布新青安房貸將不再受不動產放款集中度限制，市場預期可望為房市注入新動能。由於新青安最高貸款額度僅1,000萬元，若以貸款八成回推，最受惠的仍鎖定總價1,250萬元以內的成屋。根據《591實價登錄》統計，今年上半年七都各行政區總價符合條件的交易量占比，前十大區域中有超過八成五的交易量總價皆不超過1,250萬元，反映鬆綁新青安房貸後，這些區域將成為最大贏家。

值得注意的是，上榜行政區全為雙北以外的蛋白區，凸顯雙北及蛋黃區房價過高，即便房貸鬆綁，實質受惠仍有限。591房屋交易網分析，新青安貸款放寬雖為房市短期帶來利多，確實可能刺激首購族與自住買盤進場，但若要帶動房市全面回溫，仍有賴政策鬆綁，才能進一步增強市場動能。

觀察十大受惠區域，桃園觀音居冠，上半年成交總價幾乎全數落在1,250萬元以內，該區憑藉2字頭房價優勢及工業區就業人口支撐，交易熱區多集中於草漯重劃區與觀音工業區周邊，買盤穩健。而高雄大寮成交總價也幾乎不超過新青安條件，該區有捷運橘線、和發產業園區等建設題材加持，且房價仍維持在1字頭水位，備受高雄首購族青睞。

桃園楊梅與龍潭緊隨其後，上半年成交量中逾九成總價不超過1,250萬元，兩區具有聯外交通便利優勢，且房價相對親民，同時承接新竹及雙北外溢買盤，房市需求穩定。高雄小港排名第五，有超過九成交易落在新青安適用範圍，區域因機場與工業區帶來龐大就業人口，自住需求強勁；加上捷運延伸及國道7號等建設題材，房價可望持續推升。

另外，台中梧棲上半年也有近九成交易符合新青安資格，區域房價仍在2字頭行情，交易集中於台中港特定區，受惠三井OUTLET、特五號快速道路、捷運藍線等利多，近年吸引大量首購與投資買盤。新竹湖口同樣榜上有名，上半年近九成交易總價低於1,250萬元，區域買氣受竹科以及湖口工業區人口帶動，市場需求穩固。

台南部分，中西區與南區雙雙入榜，上半年逾八成五成交總價落在新青安範圍。中西區因開發較早，以老屋交易為主，總價相對親民；南區則以86特區為主，區域交通便利、生活機能成熟，買氣穩定。最後是台中豐原，同樣超過八成五交易總價在1,250萬元以內，該區交通便捷，且有捷運紅線延伸及亞大健康產業園區等建設題材持續發酵，支撐房價坐2望3。整體而言，新青安貸款放寬確實為市場注入利多，特別是在房價相對親民的蛋白區，因總價普遍落在新青安適用範圍內，也讓該區首購族成為最大受惠者。

新青安房貸放寬七都十大受惠區。資料來源／591新建案
