找房仲賣屋「在地好還是跨區好？」信義房屋專家這麼說

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
委由房仲售屋，關鍵不在於對方是在地與否，而是服務品質；全直營體系如信義房屋不只資訊全台流通，更有仲介、代書一條龍服務，不只保障完整更省卻許多煩惱。（圖:信義房屋提供）
有網友於討論區發文表示，於桃園有房子要賣，委託跨區仲介卻有點後悔，詢問是否應該找在地房仲比較好？多數網友回應提到應該跟物件價格比較有關係。信義房屋協理許玲綾表示，房仲服務範圍沒有區域之分，主要還是看服務品質及值得信任與否。但市面上仲介業者眾多，直營、加盟或獨立小仲介各自品管參差不齊，建議找尋合格可靠的直營業者，物件曝光管道多元，買賣交易也較能有完整保障。

針對網友詢問的委託賣房是找在地或是跨區仲介比較好?許玲綾表示，應該要看得是仲介屬於直營、加盟或是獨立業者。許玲綾分析，在實務上，物件透過在地非直營體系房仲售屋的優點，是物件若有張貼在門店前，可能會吸引櫥窗客或是過路客前來詢問，但相對的因為客戶委託方屬於區域型，物件待售的消息曝光較有限，也就是只有附近的人才會知道物件出售的資訊。

許玲綾進一步提到，加盟業者雖有聯賣制度，但不同體系的處理方式與習慣可能大相逕庭，很多時候還是會因業績考量而以自家分店接的委託優先。但直營業者則有統一管理、資訊互相流通與把關，以信義房屋來說，不論哪一家分店接入的案子，全台的業務都能協助處理，以桃園來說，跨區委買、委賣並且成交的案例都很常見，因為資訊透明、不同地區的業務也會彼此協作服務客戶，自然也較不會有原PO提到的區域的問題。

許玲綾建議，買賣房是人生大事，因此在交易過程中，委託對象建議找合格、合法，並且實際互動過、可信賴的房仲；尤其是對交易過程不熟悉的民眾，透過信義房屋這類的全直營業者，不僅可省卻處理繁瑣流程的困擾，更有仲介、代書一條龍服務，以標準化作業協助民眾多重把關，加上履約保證、漏水等各種保障完整，與買賣雙方一同守護辛苦打拼的資產。

