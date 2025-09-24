三陽擴太陽能發電 續投資亞福儲能拚鋁電池

機車大廠三陽工業持續擴大使用再生能源及節能措施，規劃今年再建置1100kW太陽能發電自發自用，並導入工廠智慧化能源管理（EMS），三陽重申中長期逐年減排目標，並持續投資亞福儲能布局鋁電池。

展望中長期減碳目標，三陽於永續報告書中宣示，中期目標未來3至5年溫室氣體減量較基準年減5%，再生能源及儲能使用超過10%，5年以上長期目標溫室氣體減量較基準年減8%。

在鋁電池布局，三陽指出，持續投資亞福儲能，到2024年底已投資新台幣28億元，未來預計再投入5億元。根據報告書和官網，三陽工業2019年投資亞福儲能，在南科路竹園區設立鋁電池先導工廠，發展鋁電池產品。

觀察2024年節能減碳成果，三陽指出，去年推動17項節能方案，規劃節電58萬度，節能實績91.13萬度，達成率157%，降低節電碳排量450.16公噸CO2e（二氧化碳當量），營收每千元能源使用量較2023年減少10.22%，三陽也累積太陽能年平均發電量805萬千瓦，躉售給台電。

在環保節能技術研發與成果應用，三陽指出，去年SYM NX1電動車搭載中油合作軟碳專利電池，並設置22座換電系統，三陽持續開發零延遲啟動系統、零噪音零污染怠速系統、雙火星塞異時點火系統等。