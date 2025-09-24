快訊

逸達將於歐洲呼吸學會年會發表MMP-12抑制劑FP-020二期臨床試驗設計

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）23日宣布，公司發展的口服 MMP-12 抑制劑 Linvemastat（FP-020）於中重度氣喘患者的二期臨床試驗 syMMPonia 設計之摘要，已獲接受並將於2025 年歐洲呼吸學會（ERS）年會，以口頭發表形式進行。

逸達臨床開發資深副總經理Dr. Bassem Elmankabadi表示：「syMMPonia 的試驗設計具備嚴謹的科學基礎，並以臨床相關的指標作為主要終點，包括第一秒用力呼氣量 (FEV1)、急性發作及生物標記。此研究整合了專家顧問 (Key Opinion Leaders, KOLs) 之建議，並建立於我們一期臨床試驗的安全性結果及 FP-025 潛在療效訊號之上；能獲得 ERS 接受，突顯我們對氣喘患者及臨床社群的承諾，致力提供更多治療選擇。」

逸達醫務長李怡聖表示：「針對 MMP-12 的治療策略，能夠回應無法控制氣喘患者中仍存在的重大未滿足醫療需求。一期臨床與毒理數據顯示良好的安全性，加上此次納入 FeNO/嗜酸性球分類，能更精準地鎖定合適病人族群。整體風險效益評估以支持二期臨床的推進。」

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示：「syMMPonia 試驗呼應了我們在呼吸道疾病（氣喘與慢性阻塞性肺病 COPD）領域的策略重點，並延續了 MMP-12 前期研究的正面數據。二期試驗若獲得正面結果，將大幅提升 Linvemastat 的價值定位，並具有潛力為呼吸疾病治療帶來突破性進展。」

氣喘 呼吸道

