N700ST 雛形曝光 高鐵董座史哲赴日關心製程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵邁入通車第18年，正迎來轉型的關鍵時刻。董事長史哲近日一周內兩度赴日本，親自前往日車與日立工廠了解新世代列車N700ST製造進度，確保計畫如期推進。首批新車預計2026年8月抵台，經靜態與動態測試後，將於2027年下半年正式投入營運，並在2028年底前完成12組全數交車。此次訪日行程，也讓N700ST雛形外觀首度曝光。

史哲指出，2004年首批700T列車在日本打造，當時亦曾邀媒體赴日採訪。21年過去，高鐵通車已屆18年，如今新世代列車上路，正逢台灣高鐵邁入第20年，象徵這項公共建設已成為國人日常生活的一部分。

他表示，隨著科技進步，N700ST在外觀、材質與節能表現上均有顯著突破。車頭採流線型「至尊雙翼型」設計，有效減低風阻與噪音，耗能較700T車種下降約兩成，震動與噪音抑制亦更勝以往，展現日本新幹線技術進化的成果。「這不僅是內裝的更新，更代表整體科技與材料的全面提升，數字上相當驚人。」

史哲強調，台灣高鐵與日本新幹線同步性相當高，日本目前新幹線已有五成列車換裝N700S，台灣也將在2027年啟用N700ST，屆時新舊車並行，與日本維持一致進度。

對於高鐵的挑戰，史哲提到，隨疫情過後需求回升，去年旅運人次已達7,800萬人次，創下歷史新高。今年8月單月旅客人次達724萬，年增7.2%，刷新單月新紀錄，單日平均旅運突破23.4萬人次，下半年有望再創高峰。

「大家期待高鐵有更新車輛，解決一票難求的情況，」史哲說，因此他親自赴日督造，確保新車如期交付。依計畫，新車自2026年起將每隔兩至三個月陸續交車，預計分為六批次陸續抵台，並在2027年讓首批列車投入營運，2028年底全面上線，屆時尖峰時段發車能力可望提升25%，進一步紓解運能。

史哲也觀察到日本新幹線因幅員廣大，主要承擔長程運輸；台灣則憑藉適中地理條件與12座車站布局，兼具長程、通勤與觀光旅遊等功能，角色與日本不同。他強調，台灣高鐵將持續改善服務，包括寧靜車廂的秩序管理與乘車體驗，迎向下一個十年、二十年的均衡發展，持續在交通運輸中扮演關鍵角色。

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

N700ST 雛形曝光 高鐵董座史哲赴日關心製程

台灣高鐵邁入通車第18年，正迎來轉型的關鍵時刻。董事長史哲近日一周內兩度赴日本，親自前往日車與日立工廠了解新世代列車N7...

