美時製藥200億元收購Alvogen US 躋身全球前20大專科製藥公司

美時（1795）24日深夜在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，持有位在美國紐澤西的私人控股製藥公司Alvogen US。根據公告收購金額為6.58億美元（約新台幣199.4億元），這項收購將讓美時一躍成為全球前20大專科製藥公司。

美時副總經理沈燁表示，交易完成後，合併後試算營收及EBITDA將增加1倍。此次交易為美時帶來互補的產品線，使產品總數達到將近100項。美國當地專屬的銷售團隊也將強化美時的商業能力，美時也同時能受惠於當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

沈燁並說明，本交易隱含的企業價值高達約20億美元，交易結構包括現金、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金（earnout）。此交易仍須取得相關主管機關核准。

美時表示，此次交易結合了兩大全方位製藥公司，讓美時除了擁有在亞洲的既有優勢外，更結合美國研發、製造與商業的能力。因此，美時將能打造更堅實的基礎，進一步將專科藥品行銷至全世界。同時，美時也能夠直接進入全世界最大的醫藥市場，以其建立的平台推升未來成長。

美時總經理Petar Vazharov表示，這項具里程碑意義的收購對美時來說是關鍵突破的一步，美時與Alvogen US肩並肩努力逾十年，建立信任也交出亮眼成果。長期的合作讓我們有信心，此次整合將會進行得十分順利。美時與Alvogen US將攜手打造更強大的平台，迎接未來的成長。

美時董事長Robert Wessman目前也是Alvogen US董座，他補充道：「我們對於Alvogen US與美時的結合感到興奮。此次收購是我們長期合作關係的自然演化，讓我們的專科藥品產品線與專業團隊，能在更廣闊的平台上成長並擴展影響力。更重要的是，此次交易也展現了美時既有的策略—鞏固在亞太、美國核心市場的布局、透過B2B及併購擴大成長機會，以及強化專科藥品產品線。秉持一致的願景，我們將繼續打造持續性的成長動能，為全球的病患與利害關係人帶來價值。」

另根據美時公告的重訊說明，該公司這次收購NAGH的100%全數股權合計約6.58億美元（其中包括美時因所持有特別股轉換成普通股約13.4%之股權），其中約65%擬由美時以現金支付，另外約35%則透過發行可贖回特別股予NAGH普通股股東（除美時公司以外）以取得剩餘普通股股權（其中關係人Aztiq Pharma Partners S.à r.l. 約為美金5,056萬元）。

美時指出，該公司與NAGH / Alvogen US集團過去合作已成功地於2019年在美國市場上市困難學名藥Buprenorphine/Naloxone，以及2022年在美國上市困難學名藥Lenalidomide、取得兩項產品在美國學名藥中之市佔領先地位，另有多項困難學名藥的合作開發進行中。透過本交易案，美時得以直接切入全球最大藥品市場並取得高品質的美國製造基地，擴充產品線，增強研發能力和新業務拓展機會，而美時和NAGH已有長達10年的合作經驗，整合風險低，綜效可望加速實現。