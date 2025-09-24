或者攜手沃盛控股 打造新竹舊城友善示範住宅

鴻梅文創旗下「或者影響力投資」23日宣布完成對 「沃盛控股（Risen Holdings）」進行策略性投資，雙方將攜手推動新竹舊城區租賃住宅市場的透明化、數位化及寵物友善、銀髮友善環境建設。

這項合作標誌著「或者影響力」投資將其文化創意與社會責任的經驗延伸至在地居住領域，更可連結品牌本身位於舊城的咖啡店、選品店、餐廳，為新竹租賃住宅市場創造新的「生活圈示範」。

或者影響力投資自成立以來，專注於投資「具社會影響力」與「永續價值」的企業，先後已投資「印花樂」、「台灣吧」、「Alife」、「鮮果多」、「媽爹講故事」等品牌，展現其在文化創意產業及社會價值投資的深耕決心。此次投資「沃盛控股」，是希望將影響力延伸至居住與生活領域，將文化、社會與商業力量結合，創造「資本×社會共好」的新模式，結合「或者」所擅長經營的軟性內容，「沃盛」所擁有的硬體空間，打造雙贏生活圈。

從「居住正義」到「文化體驗」，為「沃盛x或者」攜手創造目標。從今(2025)年10月開始，「或者」品牌將提供每戶「沃盛」租屋房客，到位於舊城區的「或者咖啡」、「或者工藝櫥窗」、「或者新州屋」消費的「理想生活券乙張（免費）」，鼓勵租客不僅是租賃房子，更透過建立生活圈，打造歸屬感，落實「或者」品牌長期提升「分散式美術館」的核心概念。

2023年成立的沃盛控股專注於租賃住宅服務產業，旗下子公司服務涵蓋租賃住宅、社會住宅、包租包管、代租代管、外商駐外租賃、青銀共居、學生宿舍、企業包棟及住宅數位化管理系統等服務，不過短短兩年半間，已在不同城市間建立穩健的業務基礎。

現任台灣地方生創基金會董事長陳美伶23日也出席記者會，她表示：「一位是我的老朋友（Ben）、一位是我的新朋友（Winson），這兩位都在做有理念的事。相信他們一位做內容，一位做居住正義，一定能合作順利，期待未來更多火花！」

沃盛控股董事長李俊影（Winson）表示：「希望透過數位化與透明化的管理，保障房東與租客的權益，提供銀髮族安心、安全、便利的居住環境，同時以全齡友善為主軸，結合在地舊城區為示範，進一步帶動社區活化。打造剛剛好的住宅體驗。」以「租賃大小事，都是沃盛的事。」作為宣示，建立安全透明的防護網，也以踏實的心態，面對所有租客。