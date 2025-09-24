美時宣布收購Alvogen US 躋身全球前20大專利製藥廠

美時（1795）深夜宣布收購美國 Alvogen US，正式進軍全球前 20 大專利製藥公司。美時表示，此次交易有助美時營收與 EBITDA 翻倍，產品線擴展至百項以上專利與首仿藥，並強化美國與亞洲營運實力。

國際製藥公司美時化學製藥今日(台灣時間24日0時30分)宣布已簽署最終協議，將透過收購 New Alvogen Group Holdings, Inc. (NAGH) 100% 股權，持有 Alvogen US — 一家位於美國紐澤西，具備完整營銷能力的私人控股製藥公司。

美時表示，這項收購為美時既有國際化的關鍵里程碑，將讓美時躋身全球前 20 大專利製藥公司。交易完成後，合併後集團的收入與 EBITDA 將增加一倍。此次交易為美時帶來的綜效效應，將使產品組合擴展至 100 個以上領先的專利藥與首仿藥，同時也鞏固美時的營銷能力，美時也同時展現業界絕無僅有 FDA 記錄的優勢。

此次交易結合兩大核心能力之公司。美時除了承接在亞洲的既有勢力，結合美國紮實的產品營銷能力。除此之外，美時持續強化更堅實的營運基礎，並將能夠擴展至全世界。同時，美時也能創造全球其中之一世界最大的專利藥產品組合，以上契合的產品結合大大提升未來成長。

「這項具里程碑意義的收購對美時來說是關鍵突破的一步」，美時總經理 Petar Vazharov 表示，「美時與 Alvogen US 早已經努力逾十年，建立互信也交出亮眼成果。長期的合作讓我們有信心合併將會進行得十分順利。美時與 Alvogen US 將攜手打造更堅強的平台，迎接未來的成長。」

美時與 Alvogen US 董事長 Robert Wessman 補充，美時對於 Alvogen US 與美時的結合感到興奮。此次收購是我們長期合作關係自然的發展，讓我們的專科藥品組合與營銷策略，能夠更廣的覆蓋全球患者並擴展影響。

羅伯特更強調，此次交易展現了美時強健的營運能力、雄厚資本，與在市場的布局，涵蓋 B2B 及仿藥市場及快速成長專科、利基性領域產品發展。美時一致的策略，與顯著擴張打造增值專科藥品的能力，為全球的病患與利益關係人帶來無價價值。

美時表示，此交易的企業價值倍數僅為高單位數 EBITDA 倍數，相對顯著低於現金，特別反映與其未來成長效益對應的有機效益 (earnout)。此次交易仍須取得相關主管機關核准後得以完成。