能耗革命…美國擴建電網勢在必行 重電四雄大利多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
電力系統示意圖。（美聯社）
電力系統示意圖。（美聯社）

輝達投資OpenAI千億美元，要打造用電量高達10GW（10億瓦）的AI資料中心；投資機構預期，2030年時，全球新增AI運算用電需求恐飆升至200GW，當中美國占五成，將使得美國用電荒加劇，牽動電網加速更新，引爆相關商機，台廠中，華城（1519）布局美國電網最深，受惠最大；中興電、士電及亞力也將大咬商機。

輝達估計，這次與OpenAI合作打造10GW的AI資料中心，相當於800萬戶家庭用電量或10座核反應爐的輸出功率。業界以2030年美國用在AI資料中心電量高達100GW估算，等於8,000萬戶用電量或100座核反應爐的輸出功率，凸顯AI資料中心是龐大的「吃電怪獸」，新一波電網更新腳步不僅勢在必行、還要更加速。

業內指出，台灣重電廠由華城領軍前進美國市場，在交期優勢下，可望大咬美國電網商機。重電業者一致認為，AI資料中心帶來的電力設備需求強勁，將是下一波主要的需求動能。

華城為國內外銷變壓器大廠，過去長期與美國電力公司深耕合作。在AI浪潮下，華城今年有60億元的訂單來自美國AI算力中心，當中又有20億元、以變壓器為主的電力設備的訂單是來自美國「星際之門（Stargate）計畫」。

市場認為，星際之門投資額高達5,000億美元，後續建置的AI資料中心對電力需求「超級龐大」，讓華城後續成長更具想像空間。

華城表示，目前在手訂單能見度已達2028年，去年外銷比重為45%，今年可望拉到五成以上，其中銷美比重近四成，目前北美市場仍供不應求，伴隨AI資料中心建置方興未艾，對電力需求有增無減，將持續擴充產能中，預估今、明兩年產能都可年增加三到四成左右。

士電訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，在外銷市場上受惠市場需求，逐年成長。士電表示，公司外銷走多元化策略，目前以美國最大，其次包括加拿大、東南亞、日本等，其中外銷北美變壓器比重由去年10%拉高至今年15%，明年將進一步再攀高。

全球電力需求持續攀升下，國際大廠供應鏈吃緊，中興電最快在今起即可望打入指標半導體晶圓大廠161kV GIS 供應鏈，成為少數的供應商之一。據悉，中興電的161kV GIS產品目前已進入晶圓大廠的驗證階段，概估旗下GIS產品有機會隨晶圓大廠擴廠計畫，銷售至海外市場，潛在訂單量對台廠挹注的規模上看五年。

亞力目前在手訂單維持百億元，海外布局主要以協助龍頭等級的國際半導體大客戶赴海外設廠，出貨變壓器至海外。

亞力指出，將緊抓AI浪潮下帶來的訂單。

AI 美國

