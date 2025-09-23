智慧經營／第一銀行總經理周朝崇 雪中送炭 讓社會共好

經濟日報／ 廖珮君
第一銀行總經理周朝崇。 第一銀行╱提供
第一銀行總經理周朝崇。 第一銀行╱提供

今年4月，第一銀行新任總經理周朝崇，從彰化銀行回到第一銀行，他形容這趟回歸是「返家」。

謙遜歸隊 先學習再領航

從基層起步一路歷練，熟悉一銀文化的他，帶著謙遜心態歸隊，肯定第一銀行經營團隊多年來打下的穩固基礎，同時強調自己要「先學習、再領航」，讓團隊持續保持領先。

周朝崇指出，第一銀行在中小企業、海外據點與高資產業務皆領先同業，數位金融和員工福利也具優勢。「回到第一銀行，就像回到家一樣，但這個家進步很快，我得先跟上腳步。」

提及ESG，周朝崇一再強調「雪中送炭」的精神。第一銀行每年投入逾2,000萬元贊助基層體育，特別選擇舉重、射箭等冷門項目。「我們要做的不是增加熱門運動的光環，而是給資源缺乏的選手一個翻轉人生的機會。」

他舉了射箭隊兩位高中生案例，在母親過世或家庭失依的背景下，靠著一銀基金會每月資助2萬元，其中一位成功躍升為國手。這些故事，正展現了金融在關鍵時刻改變命運的力量。

除體育之外，第一銀行也捐助萬華南機場夜市設立「食物銀行」，透過冰箱儲存餐食，讓獨居長者能獲得溫飽，並避免孤老無人知曉的意外。周朝崇說：「政府的錢來自人民，最後還是要回到鋪橋造路的功德。」

周朝崇強調，公股銀行的責任不僅是獲利，更是「鋪橋造路」。疫情紓困、反詐騙機制，乃至於體育與社會公益，都是一銀承擔社會責任的具體實踐。他希望未來在維持市場領先的同時，也能展現更多「雪中送炭」的力量，讓金融與社會共好。

海外布局 深化在地服務

未來策略上，周朝崇規劃三年內將第一銀行深化為「區域性銀行」。他強調海外據點要「填肉補骨」，提升在地服務深度：柬埔寨聚焦企金與在地化，越南提升聯貸服務，美國則串接台商境內外資金。

因應美中關稅變局，第一銀行將陪伴台商「東進」美國，提供全球融資支持。今年已在大阪設立出張所，鎖定2025年萬博契機。

同時，他點出數位金融是決勝關鍵。一銀已率先投入AI基礎建設，採購NVIDIA GPU，規劃透過數據精準行銷、內部流程優化，加快決策速度。他直言：「AI是一場燒錢的戰爭，但必須投入，否則會被淘汰。」

周朝崇從返家心情到雪中送炭的金融哲學，展現的不僅是對第一銀行未來的藍圖，更是一種責任與承擔——讓金融成為改變人生的力量，讓第一銀行不只是領先市場的銀行，更是台灣社會最可靠的後盾。

第一銀行 體育 美國

延伸閱讀

苗栗頒獎表揚各校體育選手 近期各賽事囊括48金、26銀及44銅

李文娟法庭爆哭拒答檢察官詰問 北檢：「很凶」非事實 律師全程在場

日本體育名校宮城縣利府高校 受邀到北港高中排球交流賽

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

相關新聞

能耗革命 美國擴建電網勢在必行 重電四雄大利多

輝達投資OpenAI千億美元，要打造用電量高達10GW（10億瓦）的AI資料中心；投資機構預期，2030年時，全球新增A...

陸PVC掀投產潮 供過於求壓力加劇 外溢效應波及台塑、華夏、聯成營運

中國大陸聚氯乙烯（PVC）業界再掀一波新產能投產大潮，包括海灣化學、甘肅耀望、浙江嘉化近期陸續有新廠開出，合計達80萬公...

泛用樹脂市場 弱勢格局

在油價走跌下，泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）跌價每公噸5美元，其他原料如聚苯乙烯（PS）、ABS...

智慧經營／第一銀行總經理周朝崇 雪中送炭 讓社會共好

今年4月，第一銀行新任總經理周朝崇，從彰化銀行回到第一銀行，他形容這趟回歸是「返家」。

行銷線上／協助「客戶成功」公司成長引擎

有一次和客戶閒聊SaaS的發展，他突然問我：「為什麼現在大家都在談客戶成功，跟客服有什麼不同嗎？」這問題很有意思。因為這...

經營密碼／善用SIFT模型 提升創新力

美國趨勢觀察者Rohit Bhargava 2024年提出SIFT模型（Space,Insight,Focus,Twis...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。