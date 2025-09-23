智慧經營／第一銀行總經理周朝崇 雪中送炭 讓社會共好

今年4月，第一銀行新任總經理周朝崇，從彰化銀行回到第一銀行，他形容這趟回歸是「返家」。

謙遜歸隊 先學習再領航

從基層起步一路歷練，熟悉一銀文化的他，帶著謙遜心態歸隊，肯定第一銀行經營團隊多年來打下的穩固基礎，同時強調自己要「先學習、再領航」，讓團隊持續保持領先。

周朝崇指出，第一銀行在中小企業、海外據點與高資產業務皆領先同業，數位金融和員工福利也具優勢。「回到第一銀行，就像回到家一樣，但這個家進步很快，我得先跟上腳步。」

提及ESG，周朝崇一再強調「雪中送炭」的精神。第一銀行每年投入逾2,000萬元贊助基層體育，特別選擇舉重、射箭等冷門項目。「我們要做的不是增加熱門運動的光環，而是給資源缺乏的選手一個翻轉人生的機會。」

他舉了射箭隊兩位高中生案例，在母親過世或家庭失依的背景下，靠著一銀基金會每月資助2萬元，其中一位成功躍升為國手。這些故事，正展現了金融在關鍵時刻改變命運的力量。

除體育之外，第一銀行也捐助萬華南機場夜市設立「食物銀行」，透過冰箱儲存餐食，讓獨居長者能獲得溫飽，並避免孤老無人知曉的意外。周朝崇說：「政府的錢來自人民，最後還是要回到鋪橋造路的功德。」

周朝崇強調，公股銀行的責任不僅是獲利，更是「鋪橋造路」。疫情紓困、反詐騙機制，乃至於體育與社會公益，都是一銀承擔社會責任的具體實踐。他希望未來在維持市場領先的同時，也能展現更多「雪中送炭」的力量，讓金融與社會共好。

海外布局 深化在地服務

未來策略上，周朝崇規劃三年內將第一銀行深化為「區域性銀行」。他強調海外據點要「填肉補骨」，提升在地服務深度：柬埔寨聚焦企金與在地化，越南提升聯貸服務，美國則串接台商境內外資金。

因應美中關稅變局，第一銀行將陪伴台商「東進」美國，提供全球融資支持。今年已在大阪設立出張所，鎖定2025年萬博契機。

同時，他點出數位金融是決勝關鍵。一銀已率先投入AI基礎建設，採購NVIDIA GPU，規劃透過數據精準行銷、內部流程優化，加快決策速度。他直言：「AI是一場燒錢的戰爭，但必須投入，否則會被淘汰。」

周朝崇從返家心情到雪中送炭的金融哲學，展現的不僅是對第一銀行未來的藍圖，更是一種責任與承擔——讓金融成為改變人生的力量，讓第一銀行不只是領先市場的銀行，更是台灣社會最可靠的後盾。