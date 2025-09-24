泛用樹脂市場 弱勢格局
在油價走跌下，泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）跌價每公噸5美元，其他原料如聚苯乙烯（PS）、ABS等大致平盤遊走。市場預期隨著大陸十一假期接近，市況恐趨淡，原料供應商台化（1326）、國喬和台達化等短期營運也同步承壓。
市場人士指出，國際原油期貨因原油供應強勁和需求續疲的擔憂，超過聯準會（Fed）今年首次降息將引發更多消費的預期，加上OPEC正在縮減石油減產幅度，令油價進一步走跌，近日呈現連四黑走勢。
以22日為例，紐約NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.04美元，收於每桶62.64美元，倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.11美元，收於每桶66.57美元，引領泛用樹脂買氣轉為清淡。
觀察近一周各項泛用樹脂報價變化，做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）跌價每公噸5美元；做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）均持平。
至於聚乙烯（PE）三大品項，正值傳統需求旺季，但終端訂單跟進力度不足，需求提振有限。
