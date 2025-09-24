陸PVC掀投產潮 供過於求壓力加劇 外溢效應波及台塑、華夏、聯成營運

中國大陸聚氯乙烯（PVC）業界再掀一波新產能投產大潮，包括海灣化學、甘肅耀望、浙江嘉化近期陸續有新廠開出，合計達80萬公噸，使供過於求壓力加劇，除打壓大陸內銷市場外，同時外溢效應使台塑（1301）、華夏和聯成等台廠第4季營運蒙上陰影。

PVC為泛用樹脂原料，因具有優異的耐熱性、耐磨性、防腐性、防火阻燃性和絕緣性等特點，運用領域甚為廣泛，例如用於鞋底、人造革、薄膜、電纜料、管材、管件、型材等生產製造，最終應用於工業、建築、農業、日用生活、包裝、電力、公用事業等領域。就終端需求來看，房地產以接近50%的占比成為影響PVC最重要的國民經濟領域，其次則為基建、耐用品、一次性消費品和農業相關領域。

中國大陸業界往年看好房地產前景，同時隨著國家基礎設施投資增長，而促進PVC需求成長，近幾年持續投資新廠建設。2024年，大陸PVC總年產能約2,800萬公噸，但受房地產行業整體下行、下游開工率不足等因素影響，相對地，整體消費量僅約在2,100萬公噸以下。

在產能過剩下，導致大陸PVC原料內銷報價一路下挫，加上當地業者紛以低價外銷印度、東南亞區塊市場，波及國際行情重跌，以東北亞市場為例，由2021年的高點每公噸1,750美元節節滑落迄今，已跌至每公噸700美元，跌幅六成，創近四年來新低。

然而，中國大陸業界正持續推進新廠工程，包括海灣化學一年20萬公噸的新裝置、甘肅耀望和浙江嘉化各一座一年30萬公噸的工廠，自9月起相繼進行試車，加上先期檢修的裝置陸續復工，墊高原料庫存，依據資訊，目前中國的PVC社會庫存已升至95.37萬公噸，相較去年同期增加11.8%。

需求方面，雖然目前為「金九銀十」的傳統旺季，惟下游主要支撐房地產業依舊處在弱勢，限制需求復甦，後市仍難以擺脫低價震盪局面。

台廠方面，包括台塑年產約180萬噸的產能，華夏年產40萬噸的產能，和聯成大陸泰州的65.4萬噸產能，目前普遍減產，若內外銷情勢進一步惡化，恐會進一步削減第4季開工率，出現旺季不旺狀況。

另外，大陸先前祭出「反內捲」政策，包含推動結構調整、優化供給等，似乎有意整頓石化產業過剩產能問題，不過，目前尚未有具體舉措出台，有「雷聲大、雨點小」的情況。