傳統油煙機華麗轉身 PACIFIC太平洋打造精品級廚房美學

傳統油煙機華麗轉身！PACIFIC太平洋廚電走過半世紀，品牌視野不再侷限於油煙機，公司並積極跨足炊飯器收納櫃、紅酒櫃與IH智能感應爐等產品，藉此打造完整的廚房電器生態，也進一步建立「精品級」廚房美學。

抽油煙機看似是再傳統不過的電器品項，但它卻是每個家庭廚房不可或缺的存在，與民眾的呼吸健康息息相關。總部位於台中，擁有超過50年製造經驗，推出數百款油煙機的老字號品牌PACIFIC太平洋，在競爭激烈的市場中打破傳統，全力推動轉型。

PACIFIC太平洋廚電隸屬於來永實業，由二代董事長陳柏滄領軍。他深知，如果品牌僅僅沿襲傳統製程與思維，終將陷入價格競爭的紅海市場，因此選擇以差異化突圍，立志讓台灣也能製造「精品級」的油煙機。

在2008年金融海嘯期間，當多數企業選擇放無薪假時，陳柏滄卻逆勢投資，引進動輒數千萬元的歐洲自動化生產設備。副總洪小平回憶：「當時訂單在哪裡根本看不見，背脊發涼的感覺記憶猶新。」然而，陳柏滄帶領團隊反覆調整工序，報廢超過500台油煙機仍不放棄，最終在市場回溫後迎來大量專案訂單，全廠上下士氣大振。

憑藉長年累積的研發實力，PACIFIC率先推出多項突破性的功能，包括獨家自動清洗、蒸氣清洗技術，並在香港推出全球第一台超薄型排油煙機，更首創使用DCBL無刷馬達的節能除油煙機，讓產品邁向綠色節能的新里程碑。這些創新設計，不僅全面解決消費者的痛點，更讓PACIFIC成功站上國際舞台。

經歷半世紀的磨練與蛻變，PACIFIC已不再只是傳統油煙機的代名詞，而是榮獲國家磐石獎與創業楷模獎的精品品牌，同時獲得多項國際設計大獎。它成功切入豪宅與私人會所市場，成為上市櫃公司老闆與知名藝人的首選，更與多家知名建商合作，證明精品廚房電器並非進口品牌的專利，而是MIT品牌的驕傲。

在靈活經營思維下，PACIFIC不僅專注於自有品牌發展，也承接全球知名家電品牌的代工專案，透過跨國合作持續汲取市場需求、設計偏好與最新科技應用。陳柏滄以「兵無常勢，水無常形」自勉，認為唯有不斷調整腳步，因應變局，才能在瞬息萬變的市場中穩健前行。

如今，PACIFIC的視野已不再侷限於油煙機，更跨足炊飯器收納櫃、紅酒櫃與IH智能感應爐等產品，打造完整的廚房電器生態。從單一品項到全方位布局，PACIFIC讓廚房不僅是料理空間，更是融合機能、美學與生活品味的核心場域。

來永實業成立於1975年，主要從事油煙機及廚房電器產品的研發製造與銷售。專注於產品創新應用及專業製造，以國際主流的視野與精美工藝技術，在永續經營根留台灣的基礎上，成為歐美知名電器品牌重要的戰略夥伴，並以自有品牌「PACIFIC太平洋」在海外陪伴廣大華人。

廠區特別設置亞洲唯一通過多國產品認證的油煙機實驗室，並率先引進自動化生產設備、技術及專業化製程管理，產品經過嚴格把關，多年外銷經驗累積扎實的研發、製造與嚴格品管製程，為消費者提供高品質的廚房電器用品。

來永實業自有品牌「太平洋PACIFIC」創立於1986年，品牌創立同年開始外銷香港，並陸續直在美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、馬來西亞等地，設立經銷代理商。