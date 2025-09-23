春水堂搬到山上了！推出餐飲生活美學品牌「春秋山林」

春水堂創辦人劉漢介，這次把春水堂搬來山上了！籌備兩年，春水興業集團全新打造、結合美食、休憩與大自然體驗的文化空間「春秋山林」，23日起試營運。

「春秋山林」位於群山環抱、林蔭縈繞，同時交通便利的南投縣國姓鄉，結合自然與文化，承襲茶文化的深厚底蘊，提供餐食料理、茶飲、足浴、手作體驗和山系質感選物推薦等多元體驗。

新品牌不僅展現飲食美學，更呼應現代人對生活平衡的追求，開創「五感沉浸式體驗」新篇章，同時特別推出許多新台灣融合菜色及特色茶飲，帶來嶄新的飲食文化體驗。

春水堂創辦人劉漢介表示：「在城市，《春水堂》實踐「茶館為人間樂土」，《秋山堂》傳承記憶與小壺泡文化，四十餘載的歲月裡，我們不斷探索茶的無限可能，將茶融入生活，如今，將這份初心帶入國姓山林，再造《春秋山林》，一處暫別城市喧囂，能放緩腳步，沉浸綠意的空間場域。」

「春秋山林」位於風景優美的南投國姓鄉，地理位置交通便利，開車從國道6號下國姓交流道後，約20分鐘車程即可抵達，不論停留用餐或稍事休息都很適合，希望帶給大家「離塵不離城、自在山中行」的輕鬆與愜意。

整體園區包括：「山林兼味」、「快哉亭」、「山系製販所」、「梅園」，以及「秋山大雅」等空間場域，與山林相依，伴隨自然鳥語蟲鳴與潺潺水聲，分別提供餐飲、足浴、手作體驗、山林選物、林間漫步，以及人文壺泡體驗等服務。

「山林兼味」是春秋山林核心餐廳，試營運期間共推出110道經典獨家菜色與茶飲！讓消費者用滿滿的巧食妙飲，招待重要親友與客人。餐點優先選用台灣各地食材，透過煎、煮、炒、炸、烤、蒸、燉、滷等多元烹飪方式，展現多層次的「新台灣融合菜」，滿足饕客對風味的極致追求。

飲品部分除了復刻春水堂經典飲品，以及文人壺泡茶，也首度推出多款水果冰沙和特色微氣泡飲，展現品牌40年以上的創新研發能量。

劉漢介強調，不僅是美食，舒適的用餐環境也令人嚮往。「山林兼味」開門見山、四面引景入室，在餐廳內享用佳餚，就能一覽無遺窗外綠蔭如畫的自然美景，還能聆聽蟲鳴、鳥語和潺潺流水聲，是最悅耳的大自然背景音樂。品味空間與自然交融的獨特氛圍，盡享味蕾饗宴與山林風光，感受前所未有的五感體驗。

菜單涵蓋雞、豬、牛、海鮮、蛋豆腐、蔬菜、米麵主食與湯品，並延伸至開胃小品與中式點心，一口氣推出65道「新台灣融合菜」料理，呈現滿滿誠意。每道佳餚皆凝聚多年火候與創新靈感，並由春水興業集團頂級私人會館秋の山廚藝團隊共同研發，只為帶給饕客匠心獨具的味覺饗宴。

首波推薦料理包括：春秋山林烤鴨、山林小籠包、蕃茄酸辣海鮮拉麵、蟹黃芙蓉豆腐、三寶飯等20道經典佳餚。

飲品部分，除春水堂經典必喝「珍珠奶茶」、特色必點「台灣蜜香紅茶凍飲」、「紅心芭樂檸檬」，以及壺泡文人茶之外，更推出水果冰沙及微氣泡飲等創意新品，包括：「檸香芝麻娜娜冰沙」、「南瓜西西里冰沙」、「松針蜜桃氣泡飲」、「荔枝玫瑰氣泡飲」等共45款飲品，飲品融合風味層次與視覺美感，帶來全方位的飲用享受。

其中，「檸香芝麻娜娜冰沙」使用豐富的香醇芝麻與濃郁香蕉，加入檸檬片及些許黑胡椒提味，甜香中交織青檸，入口溫潤、尾韻清新迷人層次豐富；「松針蜜桃氣泡飲」帶有木質風味，如同沐浴在森林中，搭配香甜水蜜桃酸甜滋味，清新又優雅。

「快哉亭」位於山林兼味餐廳旁，同樣座落於蒼翠山林之中，提供足沐體驗。雙腳接受溫潤足湯的療癒呵護，再喝一口養生茶品，身心的疲憊盡釋。「山系製販所」則提供手作體驗活動、山系質感選物，以及特製輕食、雞蛋糕、霜淇淋及山系特調咖啡，是愜意下午茶時光的絕佳選擇。

劉漢介特別介紹，春秋山林園區內「梅園」綠樹成蔭、微風拂面，蟲鳴鳥語與潺潺水流聲相伴。緩步在梅園，心境也隨之放鬆，彷彿接受一場大自然的療癒洗禮，讓人重啟身心能量。

此外冬天更可看到清雅脫俗、淡雅高潔的梅花綻放。「秋山大雅」則結合新式壺泡茶及藝文展覽空間，目前密切規劃中，將帶給茶友有別以往的嶄新感受與氛圍。

劉漢介說，「春秋山林」在交通上的便利性，對中彰投民眾來說，就像是中部人的後花園，可享受「一日森活圈」；外縣市民眾也可輕鬆規劃進中部旅行的順遊景點。不論享用餐點、下午茶、足沐放鬆、手作體驗，或者漫步林間，在群山環繞、鳥鳴蟲語、潺潺水流的大自然陪伴中，都讓人感到身心靈的釋放與滿足。