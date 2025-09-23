上銀集團EMO展以驅動工具機轉型 吸引全球目光

全球規模最大的工具機展「歐洲工具機展EMO Hannover 2025」在德國漢諾威舉行。HIWIN上銀集團今年於6號館展示其在智慧製造驅動技術領域的最新成果，回應全球工具機產業對高精度、高效率與自動化的迫切需求，同時全力搶單。

開展首日冠蓋雲集 ，台灣機械公會理事長莊大立、經濟部次長江文若、外貿協會董事長黃志芳等人，都到上銀攤位加油打氣；德國Lower Saxony下薩克森邦前後任邦長與德國聯邦經濟及能源部次長Mrs. Gitta Connemann，也都到上銀拜訪。

上銀董事長卓文恒表示，上銀以垂直整合的技術優勢，從線性滑軌、滾珠螺桿、線性馬達、諧波減速機到迴轉工作臺等，打造四大驅動解決方案，展現集團在智慧製造升級中的關鍵角色。

首先，在精密傳動控制技術整合升級，推動工具機智造轉型方面，隨著全球製造業邁向智慧化與高精度加工的趨勢下，上銀集團整合旗下上銀科技（2049）與大銀微系統（4576）的核心技術，推出線性滑軌、線性滑軌UR系列升級、滾珠螺桿、線性馬達、諧波減速機、迴轉工作臺等一系列關鍵元件，助力工具機傳動控制系統轉型升級，為產業注入更高效、更穩定的動能。

在工具機追求更高精度與更長壽命的發展趨勢下，上銀推出全新結構的滾柱型線性滑軌UR系列，融合客戶實際應用回饋，實現多項性能突破，以創新設計回應產業對高剛性與高承載力的迫切需求。

這系列產品標榜靜態承載力提升34%，在高精度軸向運動下仍能支撐極大負載，確保加工穩定性；動態承載力提升19%，搭配結構優化與材料強化，整體壽命提升高達70%，大幅降低維護頻率與成本。

此外，UR系列具備極高剛性與均勻力分布，即使在極端負載或多軸同動加工環境中，仍能精準定位，維持高品質加工表現。這項升級不僅強化工具機的核心結構，更為智慧製造中的高負載、高精度應用提供穩定可靠的技術支撐。

在精密加工與空間受限的應用場景中，傳動元件的尺寸與性能，往往成為設計瓶頸。上銀對此推出微小型滾珠螺桿系列(直徑4~12mm)，以小巧體積實現高精度、高負載的傳動控制，為精密設備提供理想解方。

上銀表示，此系列產品廣泛應用於醫療設備、精密機械、半導體產線設備、自動化設備與航空航太等領域，在每一毫米都至關重要的空間中，提供穩定可靠的精密運動控制，展現上銀在微型傳動技術上的研發實力與市場敏感度。

在智慧製造日益強調彈性與客製化的時代，上銀以模組化設計思維，推出多樣化的單軸模組與線性運動系統，協助客戶在各種產業場景中實現高效搬運與精準定位。

上銀線性模組KH系列單軸機器人與直角座標機器人，採用多種驅動技術，涵蓋皮帶驅動、線性馬達驅動、齒條驅動。

透過HIWIN官網線上選型工具，客戶可依應用需求快速自訂模組規格，並組合成多軸系統，縮短設計與導入時間。對於特殊需求，HIWIN亦提供進階客製化服務，協助企業打造最適化的運動控制解決方案。