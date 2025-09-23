電機大廠華城跨足百貨業！鎖定電動車層峰客 大直店先開張

華城電機（1519）進軍百貨業！將在北市大直區開幕首家以「能源與移動、科技與人性為主題的AI智能百貨公司」，華城總經理繼華城匯董事長許逸晟23日表示，華城匯商場目前已在裝修，並啟動招商中，總投資額初估約5到8億元，預計2027年第1季開幕。

華城今年初成立100%子公司華城匯，董事長為許逸晟，同時也是華城電能董事長，並斥資15.35億元，租下台北市中山區敬業三路123號地下一層至地上六層大樓，該大樓前身為大直ATT商場，租期為20年。

談到跨入百貨業的理念，許逸晟表示，華城電能長期深耕經營電動車領域，認為充電市場相當有潛力，且有許多其他可能想像空間，最一開始的想法是蓋電動車友善休息站，希望電動車車主在充電之餘，可以解決充電又能同時吃喝玩樂的地方，後來想法慢慢擴大延伸，於是乾脆決定做一個與市面上「不一樣」的百貨商場。

許逸晟表示，瞄準的主力客群為電動車車主，通常這些車主對AI、科技都有頗大的興趣，且不少是中產階級到高資產階級人士，所以未來華城匯的商店一定會有與科技相關的品牌，另外，也會導入跟車用有關的周邊商品，整體來說，百貨商場環繞在「電動車、科技、能源」三大主題。

許逸晟表示，相當看好國內消費市場，而第一站就選在大直，一方面是有剛好有合適的百貨大樓，可以省去興建時間，另一方面則是交通優勢，大直離內科近，未來又有捷運東環線串連，附近有忠泰樂生活百貨、美麗華百貨等，看好這邊將成為繼信義區、東區後，下一個台北市新興百貨商業區。

「除了大直外，未來目標北、中、南都將拓展據點！」許逸晟說，公司一直不斷找尋合適地點，也不排除購地興建，目前初期目標是設立兩家都市型商場，三家類似休息站模式的微型商場，並且全面都會結合電動車休息站功能，目標打造成智慧城市中的微據點零售平台。

華城匯商場總面積約7,900坪，總基地樓地板面積達13,000坪，其中1-6樓為百貨營業樓層，同時搭配完善的停車設計，可容納495個汽車車位和506個機車車位，場域規劃776坪戶外綠地廣場。