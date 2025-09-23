遠雄與逢甲簽署產學合作備忘錄 第4季台中推案逾150億元

遠雄建設（5522）持續看好台中房市，23日宣布，第4季將在北屯區推出二件預售案，總銷合計152億元。其中，位於機捷特區總銷120億元的「遠雄樂元」，預計10月進場；另位於14期重劃區總銷32億元的「遠雄丰尚」，則定11月推出。

遠雄建設今年在台中推案集中於下半年，其中，位於機捷特區的「遠雄樂元」，基地就在機捷好市多旁，規劃707戶，21至39坪二、三房格局，鎖定首購與首換族群，業界估單價約在5字頭。

「遠雄丰尚」位於14期重劃區洲際段崇德19路上，基地面積1,117坪，靠近漢神洲際百貨及台中巨蛋，規劃地上22層、地下2層建築，總戶數120戶，27至38坪二、三房格局，鎖定換屋族群，業界推估單價約在7字頭。

目前，遠雄台中的在售建案包括清水區「遠雄幸福成」、「遠雄星呈」、北屯機捷特區「遠雄敦富」、七期「遠雄琉蘊」，以及水湳經貿區「遠雄綠美」、「遠雄迴山行」、「遠雄藝舍」，七案合計總銷超過540億元。

遠雄建設23日攜手遠雄營造、遠雄房地產，與逢甲大學簽署合作備忘錄，未來四方將共同合作跨域實習、專題研究與職涯培育，這也是逢甲首度以「一次三簽」的形式，與建設、營造及房地產代銷等三大領域展開合作。

今天的簽約儀式由遠雄建設總經理王耀堂、遠雄營造總經理干紹基、遠雄房地產總經理張麗蓉，與逢甲大學校長王葳等人主持。

未來，合作重點將涵蓋學生實習、業師授課、企業員工進修、師資支援專案研究，以及共同舉辦專業活動與專案合作等。透過多層次的合作架構，學生不僅能提前累積專案經驗，更能在學習歷程中緊密貼合產業發展趨勢。

值得注意的是，此次合作的另一亮點，為遠雄提供逢甲大學教職同仁購屋優惠-贈送電視及冰箱等專屬家電配套優惠。

簽約儀式後，逢甲教職同仁在遠雄的安排下，前往位於水湳經貿園區的新建案「遠雄洄山行」實地參觀，這不僅是產學合作的延伸，更是少見將職涯發展與居住福利結合的創新舉措。

另外，與會代表也參訪了逢甲ROSO機器人建造實驗室，由建築專業學院老師盛郁庭分享AI施工機器人在建築工地的應用，包括地下室打底工程與天花板噴漆作業。

逢甲長期深耕智慧營建，「營建自動化：AI施工機器人」計畫成果，已落實於實務現場，包括富華創新（3056）社會住宅案場的地下室打底工程、上鋌營造的天花板噴漆作業等，透過產業合作驗證技術可行性，有效帶動工地流程智慧化與施工安全提升。