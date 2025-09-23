CRIF「全球海外台商影響力排名」頂尖台商市值年複合成長率勝日韓

CRIF中華徵信所23日首次公布「全球海外台商影響力排名」，海外台商經營績效相較集團海外公司更為顯著之外，頂尖海外台商不僅長線投資價值明顯，近五年市值年均複合成長率更高於頂尖日商與韓商，突顯海外台商面對景氣低谷韌性、特殊性及國際影響力已實然具備。

檢視本次調查海外台商營收，共可依序分成100億以上、50億至100億、10億至50億、5億至10億、1億至5億等五大級距。50億以上台商合計65家、占總體樣本8%，其餘92%營收皆位於50億以下，然而這8%台商的營收占比卻超過總體營收八成，顯示海外台商少數營收級距較高群體左右全體海外台商走勢，遭遇景氣逆行格局較具競爭力、維持營收穩定進帳。

從產業布局觀察，海外台商製造業家數占比達78%、服務業家數占比22%；製造業營收總額3.95兆占總體91.92%、服務業營收總額0.35兆占總體8%，海外台商由製造業負責領銜確立。

納入頂尖海外台商近五年市值年均複合成長率（CAGR）與跨國比較，視財星世界500強（Fortune Global 500）排名的日商、韓商各自TOP5設為比較參數，名列海外台商排名前列的敏實集團、美超微、GARMIN、滬士電子及康師傅控股，自2021至2025年公司市值年均複合成長率平均值約9.03%（排除極端值美超微），相較頂尖日商豐田、三菱商事、本田汽車、三井物產及伊藤忠商事的7.48%；以及頂尖韓商三星、現代、SK集團、起亞、浦項控股的-5.97%，顯示頂尖海外台商市值CAGR總平均優於日韓、在公開市場的影響力清晰可見。

不過，CRIF指出，相較日商頂尖企業的平穩，頂尖海外台商出現雙元極化結構值得警惕，但凡布局尖端科技浪潮的市值CAGR成長，反而映照傳產海外台商備受終端消費牽動與急需轉型多元布局現況。

採計綜合權重後的影響力總體排名TOP10，依序為輝達（NVIDIA）、敏實集團、美超微、祖睿、GARMIN、山東碧海包裝材料、滬士電子昆山、克麗緹娜中國貿易、天津達祥精密工業及黃石滬士電子。

另伴隨氣候變遷連帶急遽升溫的中國大陸果汁市場，2025年營收估達1,775億台幣規模，預估自2025至2029年間將以2.78%的年均複合成長率持續擴張，而實際支撐上述龐大市場的頂尖果汁飲料供應商鮮活飲品，在廣西百色種植多樣芒果品種與其他水果，年產值高達105.58萬公噸，供應在地知名品牌蜜雪冰城、茶救星球，以及名列中國大陸餐飲烤肉業第一梯隊的內蒙古九田家，都是囊括眾多獎項的鮮活飲品重要夥伴。而在東協區域，曾獲海外磐石獎的越南精密工業，深受世界級客戶本田、福特、杜卡迪，甚至越南知名汽車製造商VinFast長期信賴。