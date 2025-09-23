快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

元富證券發揮公益力量 支援糕菲庇護工場烘焙包裝

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控（2887）旗下元富證券發起「元富中秋送暖 糕菲幸福烘焙」公益活動，由總經理張清發帶隊前往台北內湖的糕菲庇護工場，協助蛋捲與手工餅乾的包裝及禮盒組裝，支援工場在節慶旺季的人力需求。元富證券期望藉由公益行動，帶動更多企業與社會大眾關注弱勢群體，支持身心障礙朋友自立發展、安心就業，活出自信與尊嚴。

張清發表示，公益是元富企業文化重要的一環，也是一種長期承諾；公益不僅是善意的付出，更是一種凝聚團隊、持續傳遞影響力的責任。企業在追求永續發展的同時，也應積極回饋社會，實踐「取之於社會，用之於社會」之理念。本次中秋公益活動，由總經理親自帶領同仁投入糕菲庇護工場的烘焙品包裝工作，不僅分擔節慶訂單壓力，也將鼓勵與支持傳遞給身障朋友。透過參與，同仁能真切感受到助人的價值，並將這股正向能量帶回職場與生活中，形成良性循環。

近年來，元富推動多項公益計畫，包括端午節全新家電捐贈、二手書募集捐贈、兒童醫院關懷與銀髮族陪伴等志工服務。未來，元富將持續整合資源，規劃更多具影響力的公益活動，進一步擴大正向影響力，落實企業社會責任。

糕菲庇護工場主要提供庇護性就業，協助身心障礙者透過烘焙與餐飲訓練累積技能，逐步邁向自立。由於政府補助資源有限，庇護工場的營運愈發依賴社會大眾的支持。選擇採購庇護工場的產品，不僅是最直接、最穩健的支持方式，更能成為工場永續發展的力量，陪伴他們一步步邁向自立之路。今年糕菲庇護工場推出的中秋禮盒，內容涵蓋手工餅乾、蛋捲等多樣烘焙品，兼具送禮與自用需求。消費者在選購時，不僅能享受用心製作的美味，也能在佳節傳遞祝福的同時參與公益。糕菲庇護工場感謝元富此次公益行動，期盼各界給予長期的關注與支持，共同將愛心化為實際行動，為公益注入持續的力量。

庇護工場 元富 台新新光金控

延伸閱讀

歡慶中秋 越捷推數十萬張0元機票限時3天開搶

豐邑集團迎中秋攜手台中社區深耕公益 捐血再抽喜來登住宿券

美味佳庇護工場 協助憨兒製作健康不含添加物中秋月餅

支持庇護工場 台東縣府推出中秋禮盒85折優惠

相關新聞

小宅需求高！金融海嘯後住宅移轉平均面積少10坪 這2項是關鍵

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第二季，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第二...

愈買愈小！全台買房平均僅31坪 這裡最苦比金融海嘯少了20坪

信義房屋統計內政部不動產資訊平台統計指出，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，2025年第...

高房價又少子化！國人居住空間16年少10坪 第2季全國移轉面積剩31.5坪

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉...

星宇航空攜手米其林推薦「鈺善閣」 推素食養生懷石料理

星宇航空（2646）持續提升機上餐飲體驗，為符合時下蔬食養生熱潮，與連續五年榮獲《米其林指南》餐盤推薦的台灣頂級素食養身...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。