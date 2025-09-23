美中關稅戰！物流業新尖兵昱臺國際業績跟著看俏

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
昱臺國際董事長劉枋、總經理林興芳(右)看好中美貿易戰後，中國大陸的生產重鎮地位改變，廠商移往東南亞市場將推升昱臺國際營運持續成長，預計9月24日舉辦上櫃前業績發表會。黃淑惠／攝影
中美貿易戰後，中國大陸生產重鎮地位改變，隨著廠商開始移往東南亞市場布局，物流商機也跟著遷徙，國內的物流業再掀IPO熱潮，昱臺國際（7716）深耕中南半島物流市場、營運持續成長，預計9月24日舉辦上櫃前業績發表會，預計10月下旬掛牌上櫃。

昱臺國際董事長劉枋分析，30年前中國大陸的物流生意非常好，但競爭也非常激烈，昱臺國際選擇避開紅海市場選擇差異化經營，因應紡織廠客戶需求，1995年成立越南辦事處，瞄準東南亞市場進行開發，進行市場區隔。

劉枋說，東協市場充滿機會，像越南就是人口數已經突破1億人以上市場，勞動力充足，政府對於經濟發展又很重視，有望成為東協市場的領頭羊，中國大陸面對各種關稅問題，全球生產重鎮的地位改變，新世代能取代大陸的市場有望是越南，人口數、勞動力及政策支持，勢必成為全新市場。

昱臺已經在中南半島地區深耕多年，累積深厚在地經驗與完整物流整服務網絡，先是中美貿易大戰，再有美國發動的對等關稅衝擊，越南的關稅已經比大陸低，從去年開始明顯可以看出來物流供應鏈的移動。

首先，美國對越南出口的關稅課20%關稅，越南到美關稅出口貨量今年明顯急速成長，而且各種原物料的生產量也持續增加；第二，從2024年中國大陸出口統計數字分析，最大的出口地區已經不是歐、美，而是東南亞地區，代表半成品已經在往東南亞移動。

昱臺國際為亞太地區具代表性的綜合性貨運承攬商，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸及倉儲管理等全方位物流服務；目前營運據點涵蓋台灣、中國大陸、香港、越南、柬埔寨，泰國及緬甸等地，於中南半島地區深耕已逾二十年，累積深厚在地經驗與完整物流網絡。

長期服務於紡織、化學品、建材等產業，並在電子資通業及跨國供應鏈的客戶群中持續拓展。2025年上半年，產品別營收結構中以海運承攬業務為主（93.43%），其餘（6.57%）則來自空運及內陸運輸；前二十大客戶佔總營收約為30%，而這二十大客戶產業別比重分別為紡織業51%、代理17%、化學13%、電子資通業8%及其他11%。

隨著東協市場興起，昱臺國際2025年上半年合併營收達10.51億元，較2024年同期成長11.48%；毛利為2.1億元，年增8.65%；稅後純益2,769萬元，年增6.2%，每股盈餘（EPS） 1.37元，優於2024年同期的1.29元。

昱臺國際董事長劉枋分析，東協市場充滿機會，越南人口數已經突破1億人，勞動力充足，成為取代中國大陸世界工廠的新星。黃淑惠／攝影
