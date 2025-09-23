亞洲棒球錦標賽台韓開打 台灣運彩給押注建議
亞洲棒球錦標賽開打，中華隊今激鬥南韓，台灣運彩不讓分賠率，看好中華隊過關，建議投注人可押注中華台北，至5:45中華台北不讓分賠率為1.64，意即最低投注金額100元，可能中獎金額為164元；若投注1,000元，則可能中獎金額為1,640元。
2026年亞洲棒球錦標賽開打，中華隊首戰以14:0輕取巴勒斯坦，23日將於台灣時間18:30進行第二場小組賽、對戰強敵南韓。台灣運彩提供單場投注，不讓分玩法賠率中華台北1.64倍，南韓1.78倍，看好中華隊有機會搶下小組賽二連勝。本場賽事中華隊是主隊，投注時要特別注意。
