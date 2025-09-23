安成生技與杜康藥業9月底完成合併 兩項新藥明年進入授權金高峰期

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）受惠產後憂鬱症口服新藥NORA520，將於今年第4季公布二期解盲數據；另一項治療單純型表皮分解性水皰症（EBS）軟膏新藥AC-203，也規畫明年第1季進行二／三期期中分析，安成生技董事長吳怡君23日指出，兩項新藥陸續見成果，將帶動2026年進入授權金高峰期。

安成生技今年4月曾宣布，將與杜康藥業以換股方式進行合併，預計於2025年9月30日完成，安成生技將增發9,600萬股新股予杜康藥業，實收資本額由原本10.76億元提升至20.36億元。藉由此次整併，安成生技的研發版圖將從罕見疾病與發炎性皮膚疾病領域，進一步拓展至中樞神經（CNS）治療領域，強化研發多元性並提升整體產品組合價值。

吳怡君指出，安成生技合併杜康藥業後，三大新藥產品同步推進，除NORA520的產後憂鬱症、重度憂鬱症外，還有兩大藥物支柱，一個是AC-203的單純型表皮分解性水皰症（EBS），另一個則是AC-1101的環狀肉芽腫、異位性皮膚炎，預計明年將進入授權金高峰期，為營運注入強勁動能。

安成生技研發中口服新藥NORA520在產後憂鬱治療領域展現高度潛力。該藥採用前驅藥物（Prodrug）技術進行改良設計，預期具備起效快速、療程短、療效持久等優勢，三日內即可完成治療，讓產婦恢復到正常生活，且能大幅提升患者治療體驗。

由於NORA520具備獨特的優勢，可望在未來成為產後憂鬱症的治療新選擇，多家國際藥廠已表達高度興趣，預期將為安成生技帶來可觀的授權收入。

總經理蔡承恩表示，除了憂鬱症新藥外，安成生技另外兩大藥物正全力推動中，AC-203目前正積極推進全球多國多中心第2/3期臨床試驗，預計明年可進行期中分析並展開授權洽談。用於治療環狀肉芽腫的新藥AC-1101，公司也正 向美國FDA申請孤兒藥資格認定，為未來的臨床與商業發展奠定基礎。

安成生技成立於2010年6月，由美國學名藥天王陳志明創辦。該公司專注於開發具高度市場潛力與尚未被滿足的醫療需求的新藥產品，積極布局國際市場。此次與杜康藥業合併後，資本額將提升至20.36億元，進一步強化與國際藥廠談判的籌碼，亦大幅提升公司整體投資價值。目前陳志明持股已拉升到近八成，突顯其對安成生技未來發展有十足信心。

