Google Cloud完成金融業聯合查核 範圍擴及日本

中央社／ 台北23日電

雲端運算服務Google Cloud今天宣布，已連續3年完成針對台灣金融服務機構的聯合查核，今年查核範圍擴展至日本，透過與客戶和主管機關合作，Google Cloud提供可驗證的透明度，確保服務安全且合規。

「聯合查核」是一種高效率的協作模式，讓GoogleCloud能透過單一且深入的查核程序，協助多家客戶履行其盡職調查（due diligence）的義務。

Google Cloud台灣總經理陳愷新在官方部落格發文說，這項計畫由Google Cloud的資安長風險與法規遵循團隊（CISO Risk & Compliance）推動，金融服務機構客戶可藉此執行台灣金融監督管理委員會的法規及其相關指引所要求的「風險基礎盡職調查」。

陳愷新說，今年聯合查核最顯著的進展之一，是將Google Cloud日本雲端區域納入查核範圍，顯示客戶不僅將Google Cloud視為本地服務供應商，更是值得信賴的全球合作廠商。

陳愷新進一步指出，這次查核範圍的擴大，也為期望加速海外業務營運、建立強大多區域策略的台灣金融服務機構客戶，提供關鍵助力。藉由Google Cloud的多區域服務能力，客戶能簡化國際業務的拓展流程，並確保跨境營運時一致的法規遵循與服務韌性。

