賴總統重申五大策略助生醫新創 鼓勵以AI開創新製程

賴清德總統23日接見「2025年度傑出生技產業獎」獲獎單位。他表示，現在政府已經針對政策、法規、技術、行銷與資源，提出五大策略協助生醫產業創新發展。在技術層面，政府鼓勵產業善用AI科技開創新製程，打造穩定且高品質的供應鏈。

訪賓包括台灣生物產業發展協會理事長劉理成、榮譽理事長李鍾熙等，由衛福部長石崇良陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時說，感謝台灣生物產業發展協會長年以來積極串連產官學研力量推動國際交流、培育人才，並成為政府和產業的溝通橋梁，奠定台灣生技醫療發展的堅實基礎。從2011年起舉辦的「傑出生技產業獎」更獎勵優秀企業及研發團隊創新發展，為生技產業注入更多動能。

賴總統指出，今年獲獎單位涵蓋生技醫藥、再生醫療、高階醫材、醫療AI、農業生技與健康食品等領域，展現產業的多元發展，也彰顯台灣成熟的研發實力和市場潛力。

他提到，去年台灣生技產業營業額達到7,754億元的歷史新高，這項成果首先要歸功於各位先進的投入與努力，政府也會持續完善政策、法規，和大家並肩打造更友善、更具競爭力的產業環境。

賴總統說，特別是近年來歷經疫情、美國通過《降低通貨膨脹法案》以及新的關稅政策等情勢變化，都讓生技產業面臨壓力，此時此刻台灣更要加緊腳步，強化自身產業韌性。

賴總統表示，現在政府已經針對政策、法規、技術、行銷與資源，提出五大策略協助生醫產業創新發展。像是「國家希望工程」已納入生醫產業；並且隨著生技產業策略諮議委員會提出多項建議，為產業規劃發展藍圖。

他也說，同時，政府持續精進《人體生物資料庫管理條例》等法規以及新藥與醫材的審查機制，加速產品上市、協助台灣與國際接軌。

賴總統指出，在技術層面，政府鼓勵產業善用AI科技開創新製程，打造穩定且高品質的供應鏈；隨著明年「國家感染性疾病資料庫」的完工，不論是菌株保存、檢體收集，都將有助台灣與各國深化合作，也讓台灣生技的堅強實力被世界所看見。

他期待，透過國發基金挹注百億元的「智慧醫療創新創業投資計畫」能夠擴大民間參與，進一步完善國家的生醫產業生態系。

賴總統表示，他作為醫師出身，深知台灣醫療面臨的挑戰，也理解患者對健康的期待。盼生技產業繼續發揮創新精神，與政府、醫療體系緊密合作，共同發揮台灣的醫療實力及高科技優勢，以帶動生技產業穩健成長，打造另一座護國神山，並在不遠的將來成為兆元產業。