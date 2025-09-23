小宅需求高！金融海嘯後住宅移轉平均面積少10坪 這2項是關鍵

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
房價上漲加上人口結構改變，小宅當道，金融海嘯後，住宅移轉平均面積少10坪。圖／本報資料照片
根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第二季，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第二季的41.5坪，降至2025年第二季的31.5坪，16年間減少10坪，顯示隨房價與人口結構組成改變，台灣住宅市場正逐步走向「小宅化」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，小宅化興起有許多背景原因，包括住宅成員的結構改變，單戶人口數量越來越為精簡，又碰到房價大漲，購屋民眾用居住空間換取預算空間，另外，住宅產品的改變也成為中南部地區越買越小的原因，早年中南部地區透天產品盛行，但後來小孩成年離家後，會選擇有管理、電梯與規畫較為新穎的大樓產品，加上土地價格高額透天價格也持續高漲，都導致小宅化的興起。

進一步觀察六都住宅買賣移轉平均面積變化，高雄市縮減幅度最大，從2009年第二季的51.4坪降至31.9坪，整整少了19.5坪；桃園與台中分別減少12.6坪、11.8坪，同樣呈現明顯減少的趨勢。至於台北市縮小8.1坪，台南市則減少9.3坪；新北市也減少了11.1坪。六都16年來住宅買賣移轉平均面積就少8~20坪。

曾敬德表示，房價還是最主要的現實問題，即使人口結構精簡，大家還是會想住的大一點舒服一點，小宅化趨勢在雙北先上演，後來雙北以外房價走揚後，開發商複製北部經驗，推案時也壓縮室內空間尺度，將總價控制在消費者能夠負擔的範圍。

