愈買愈小！全台買房平均僅31坪 這裡最苦比金融海嘯少了20坪

信義房屋統計內政部不動產資訊平台統計指出，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，2025年第2季降至31.5坪，16年間減少10坪，顯示隨房價上漲與人口結構改變，台灣住宅市場逐步走向小宅化。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，小宅化興起有許多背景原因，包括住宅成員的結構改變，單戶人口數量越來越為精簡，房價大幅上漲，購屋民眾用居住空間換取預算空間。

另外，住宅產品的改變也成為中南部地區越買越小的原因，早年中南部地區透天產品盛行，但後來小孩成年離家後，會選擇有管理、電梯與規畫較為新穎的大樓產品，加上土地價格高額透天價格也持續高漲，都導致小宅化的興起。

觀察六都住宅買賣移轉平均面積變化，高雄市縮減幅度最大，從2009年第2季的51.4坪降至31.9坪，整整少了19.5坪；桃園與台中分別減少12.6坪、11.8坪，同樣呈現明顯減少的趨勢。

台北市縮小8.1坪，台南市則減少9.3坪；新北市也減少了11.1坪。六都16年來住宅買賣移轉平均面積就少8~20坪。