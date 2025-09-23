比蝦皮智取店更方便！7-ELEVEN推「自動化微型倉」免找櫃號、秒取包裹

電商取貨競爭白熱化，7-ELEVEN搶先祭出更進化方案。相較蝦皮智取門市仍需找到對應櫃號，統一超商全新推出的「自動化門市取貨微型倉」不必排隊、不必辨識櫃號，消費者輸入資料後，包裹就會自動出庫，大幅縮短等待時間。

這項由統一超商與經濟部商業發展署合作、年底前即將亮相的最新服務，結合AI與工研院智慧調度技術，將「小坪數、大容量」概念帶進超商物流場景，被視為比現有智取門市更便利的升級版本。

統一超表示，運用工業技術研究院「微型倉智慧調度技術」，讓民眾到門市領取電商包裹「免到櫃台排隊」、「免查找櫃號」，包裹會自動出庫，自助領貨更加省時省力，預計今年第4季將實地展開運作，可望大幅縮短顧客取件等待及門市處理包裹時間。

據外部調查，超商便利性高為網購包裹取件的首選通路，因應7-ELEVEN門市包裹取件量逐年成長，2018年起統一超商於寄取件需求較高的門市導入包裹自取服務，方便純取貨的消費者節省等待時間、門市職員也可分流協助其他顧客服務。目前服務據點近2,000家門市，部分門市也藉由「移動式自助專櫃」提升收納空間、「側標籤」及「智能定位系統」使顧客自助取貨更便利，持續優化包裹寄取件業務。

繼X-STORE未來超商實現「拿了就走」的無人超商體驗，統一超商今年參與經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」，將在地自行研發的最新科技技術應用在超商營運，以立體停車場利用空間資源的概念作為靈感，軟硬體合作夥伴立保科技進行設備建置、介面開發與系統串接，串聯商流、資流、物流、金流端到端流程，透過AI人工智慧、物聯網等技術，開發小坪數的包裹儲存設備「自動化門市取貨微型倉」，解決門市目前包裹存放和取貨服務痛點，開創「智慧存放管理」新典範。

首先當包裹配送至門市，職員僅需將包裹投入「微型倉」機台，每日可降低至少1成的理貨時間，機台內建感應器會掃描包裹後將其自動存入合適尺寸的儲格空間，可解決現行存放包裹的智慧專櫃，包裹一直未取出占用空間、小包裹被置放入大儲格空間浪費的情況。「微型倉」若以1坪左右空間換算，可收納超過100件以上的網購包裹，相比市面上其他機台坪效高出一倍以上。

未來也更適合複製到其他零售門市場域運用。而當消費者前來取貨時，不必經由門市櫃檯，可直接前往機台自助輸入相關資料，機台將自動輸送包裹，免去耗時尋找艙門及自行辨識貨號，可減少等待與操作時間，門市職員也不必因尋找包裹影響結帳作業，可投入門市其他核心營運工作，大幅提升取貨效率。