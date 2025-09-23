提升協助救災效能 中央新北齊心力強化民力共防災

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府消防局23日辦理「強化災害防救志工救災協勤量能」及「韌性台灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備」。新北市政府消防局／提供
內政部消防署為強化新北市民間救難單位救災裝備器材，提升協助救災效能，23日上午於新北市政府消防局辦理「強化災害防救志工救災協勤量能」及「韌性台灣－強化各類型義消科技化訓練與精進裝備」中程計畫補助器材配發儀式及輔導訪視座談會，由整備應變組副組長蘇家彥偕同諮詢委員進行訪視。

為強化全國災害防救團體與義勇消防消人員救災量能及提升專業能力，內政部消防署規劃6年期中程計畫，強化救災裝備及辦理專業訓練， 114年補助新北市災害防救團體及義消人員464萬9,660元，市府配合編列846萬7,340元，本次補助裝備有水上救生、緊急救護、潛水救援及火災搶救等各式裝備，未來可協助消防人員相關救災工作。

新北市長侯友宜表示，自從民國99年來到新北市擔任副市長，每當有重大災害發生，義勇消防人員與災害防救團體的夥伴是市府團隊的左膀右臂，只要救災現場有需要，這些夥伴犧牲自己時間，來到現場與市府團隊一起拯救民眾的寶貴生命，他們的無私奉獻讓市民更加安居樂業，新北將持續與義勇消防人員與災害防救團體夥伴共同守護市民的安全。

新北市政府消防局局長陳崇岳表示，新北市災害樣態複雜，這批救災器材能有效補強義消人員與災害防救團體的救災能量，115年將持續向中央爭取補助，補充各式救災裝備，強化救災能量，透過持續不斷的補充民間救能量，災時可有效動員協助救災，這些義消及災害防救團體長期協助各項救災工作，是消防局長期推動「安心消防」、「安全永續」及「安居厚新北」這三大目標重要的助力，我們也會與中央齊心力，強化民力合作共防災。

內政部

