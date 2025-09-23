大江周年慶10月3日開跑 130家新櫃衝買氣

全台百貨週年慶進入旺季，大江購物中心自10月3日至26日舉辦「發現大江 驚喜開箱」檔期促銷活動，主打首十日加碼聯名卡友來店禮與各業種滿額贈現金券等回饋方案，館內130家新櫃及精品特賣會，業者表示，隨著政府普發1萬元即將上路，加上周年慶檔期適逢三個連假，可望進一步推升買氣，為業績成長添動能。

隨著數位化與消費習慣轉變，大江表示，藉實地觀察與會員數據洞察，掌握消費者對於體驗與空間品質的高度需求。去年完成55櫃位調整後，虛實整合與跨業種混搭策略已見成效，今年改造將以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為核心，重塑4,000坪、130櫃位，引進進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材、戶外運動用品及40多家全桃獨家品牌，調整新櫃數達全館40%，以打造多元化的購物場域、滿足現代消費者的購物需求，為10月3日即將到來的週年慶增添亮點。

大江購物中心將於10月3至26日舉辦周年慶檔期活動，以「發現大江 驚喜開箱」為主題，全館各業種祭出多重現金券回饋方案，全館指定店櫃消費滿5,000元送400元，化妝品、香氛及內衣櫃位消費滿3,000送300元，APP會員當日累計消費滿6,000元再加送100元(不累贈)。首10日聯名卡友當日消費累計滿999元即送200元，周年慶期間點數狂飆三倍送。強強聯手！業者與玉山、中信、台新等13家銀行推出信用卡刷卡滿額禮贈送電子現金券活動，藉此有助於帶動買氣、拉抬客單價。

大江指出，周年慶是消費者入手高單價商品的最佳時機，10月3日至26日檔期特別規劃雙重超值回饋，第一重館內珠寶、大家電與健康器材單筆消費滿萬元現折1,000元，鐘錶及小家電滿5,000元現折500元。第二重：於點睛品、鎮金店、歐莉寶、大小家電、健康器材、化妝品、香氛及TENDAYS等指定店櫃，單筆消費(黃金商品除外)滿5萬、10萬與20萬元，分別加贈1,000元、3,000元與8,000元電子現金券，數量有限，送完為止。