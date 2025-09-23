台灣高鐵新世代列車N700ST 2027年上線、內裝23大亮點曝光

台灣高鐵公司斥資285億元添購12組新世代列車N700ST，預計2027年正式投入營運。23日高鐵團隊赴日直擊新車內裝，全新設計結合品牌元素與多元細節，共有23項亮點改動，從座椅到置物空間全面升級，其中最大變化是全車座椅均設置充電插座，並新增獨立式洗手台，大幅提升乘車體驗。

標準車廂牆面與車廂門採用灰、銀雙色設計，搭配明亮燈光與不規則地板圖案，營造現代又親和的氛圍。座椅則導入「下沉式座椅」設計，當乘客後仰時，椅墊會同步下沉，提升舒適度。椅套延續700T配色，以柔軟絨布搭配幾何圖形，象徵高鐵品牌的穩定、動能與行動力。

商務車廂整體色調更顯沉穩，牆面與車門以米色、金色為主，地毯則採黑白灰交織紋理，展現輕奢氛圍。座椅顏色由紫色改為褐色，標準車廂則從青綠色調整為青色。升級設施包括下沉包覆式座椅、閱讀燈、加大腳踏板與側面桌板，乘坐體驗更貼心。

N700ST在細節設計上也全面提升，包括，全車緩降餐桌與掛鉤（含緩降掛衣鉤）；全座椅設有充電插座，並加大上層行李架深度；新增24座大型行李放置區與3座窄版行李區，結合雙層及單層行李架，提升收納效率；全彩液晶螢幕顯示雙層資訊，搭配車廂內到站燈光提醒；側邊間接燈光，到站時會自動調亮；通道改良；車門到站提醒燈、感應式通道門、緊急按鈕整合CCTV；廁所全面升級為免治馬桶，並設置獨立洗手台，提升便利性與衛生感受；空調與窗戶設計優化，出風口改良循環效果，縮小窗戶以降低噪音。

台灣高鐵表示，新一代N700ST不僅提升了座椅舒適度與置物空間，也針對旅客最關心的行李收納與充電需求進行升級。12組新車預計2028年底全面上線，將強化尖峰運能，並提供旅客更現代化與舒適的搭乘體驗。