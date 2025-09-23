高房價又少子化！國人居住空間16年少10坪 第2季全國移轉面積剩31.5坪

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉平均面積則是持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，降至2025年第2季的31.5坪，16年間減少10坪，顯示隨房價與人口結構組成改變，台灣住宅市場正逐步走向「小宅化」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，小宅化興起有許多背景原因，包括住宅成員的結構改變，單戶人口數量越來越為精簡，又碰到房價大幅上漲，購屋民眾用居住空間換取預算空間。

另外，住宅產品的改變也成為中南部地區越買越小的原因，早年中南部地區透天產品盛行，但後來小孩成年離家後，會選擇有管理、電梯與規畫較為新穎的大樓產品，加上土地價格高額透天價格也持續高漲，都導致小宅化的興起。