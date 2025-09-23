快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

高房價又少子化！國人居住空間16年少10坪 第2季全國移轉面積剩31.5坪

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉平均面積則是持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，降至2025年第2季的31.5坪，16年間減少10坪，顯示隨房價與人口結構組成改變，台灣住宅市場正逐步走向「小宅化」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，小宅化興起有許多背景原因，包括住宅成員的結構改變，單戶人口數量越來越為精簡，又碰到房價大幅上漲，購屋民眾用居住空間換取預算空間。

另外，住宅產品的改變也成為中南部地區越買越小的原因，早年中南部地區透天產品盛行，但後來小孩成年離家後，會選擇有管理、電梯與規畫較為新穎的大樓產品，加上土地價格高額透天價格也持續高漲，都導致小宅化的興起。

曾敬德表示，房價還是最主要的現實問題，即使人口結構精簡，大家還是會想住的大一點舒服一點，小宅化趨勢在雙北先上演，後來雙北以外房價走揚後，開發商複製北部經驗，推案時也壓縮室內空間尺度，將總價控制在消費者能夠負擔的範圍。

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉平均面積則是持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，降至2025年第2季的31.5坪，16年間減少10坪，顯示隨房價與人口結構組成改變，台灣住宅市場正逐步走向「小宅化」。信義房屋／提供
根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉平均面積則是持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，降至2025年第2季的31.5坪，16年間減少10坪，顯示隨房價與人口結構組成改變，台灣住宅市場正逐步走向「小宅化」。信義房屋／提供

房價 金融海嘯

延伸閱讀

少子化逆勢成長 彰化鹿東國小啟用第二校區教室

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

少子化逆勢成長！彰化鹿東國小學生爆滿 斥資1.7億第二校區完工啟用

預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

相關新聞

愈買愈小！全台買房平均僅31坪 這裡最苦比金融海嘯少了20坪

信義房屋統計內政部不動產資訊平台統計指出，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，2025年第...

高房價又少子化！國人居住空間16年少10坪 第2季全國移轉面積剩31.5坪

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉...

小宅需求高 金融海嘯後住宅移轉平均面積少10坪 房價與少子化是關鍵

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第二季，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第二...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。