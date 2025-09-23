快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

中油同步召開工安精進宣導會議 強化安全管理

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
中油各煉製單位22日同步召開工安精進宣導會議。中油／提供

中油為精進各項工安作為，22日上午由煉製事業部大林廠、桃園廠、石化事業部林園廠及天然氣事業部永安廠各自舉辦工安精進宣導會議，並由前述三單位執行長季存厚執行長、黃三泰執行長、李熙文執行長分別主持，副執行長及各廠三級以上主管參加。針對各項安全措施進行全面檢視與優化，以確保員工在工作環境的安全。

中油宣示八大重點：包括有一、嚴守八大保命條款。二、落實自主管理及分級查核。三、確實執行工場開爐前自主檢點程序。四、落實承攬商管理及作業管制。五、確實執行現場工作前安全分析。六、強化各項設備及管線維修工作。七、持續優化製程安全管理15項要素之工作。八、強化各項高危險作業風險管控之措施，以降低潛在危害發生。

中油並指出，近期社會對工安議題的高度關注，將秉持「安全第一」原則，持續推動安全管理，期盼不僅守護員工職場安全，更能為社會大眾帶來安心與信賴。

