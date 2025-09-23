應材響應「世界環境清潔日」 亞洲六地營運據點發起環境清潔行動

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合國將9月20日定為「世界環境清潔日」，在這一天號召全民一起清潔我們的星球。應材在亞洲六個營運據點首度聯合共同發起環境清潔行動，數百名跨區域員工及眷屬共同參與；台灣應材攜手社團法人中華民國荒野保護協會在台南台江國家公園啟動濕地淨灘，為在地生態系統保育共盡心力。

應材表示，面對日益嚴峻的全球廢棄物污染挑戰，聯合國環境規劃署數據指出，東南亞及其他亞洲主要地區的塑膠廢棄物洩漏，預計在2050年前將較2022年增加約70%。有鑑於此，應材在亞洲六個國家及地區營運據點，包括中國、印度、日本、新加坡、韓國和台灣，發起聯合行動，於9月至10月間攜手當地非營利組織，針對各地生態特色推動保護行動，涵蓋陸地、河流與海洋等多元生態系統，結合環境教育和社區參與，發揮員工、眷屬及親友的集體力量，促進環境改善。

台灣應材近日於台南台江國家公園大員港生態濕地舉辦淨灘活動，應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「淨灘行動在內部行之多年，過往由員工社團主動發起及辦理，今年結合應材在亞洲六個營運據點共同倡議的契機，以一呼百應的力量，攜手員工及眷屬共同投入生態守護、強化與在地社區關係的連結，擴大影響力。」活動當日，逾60名應材員工及其眷屬在荒野親子志工團的專業帶領下，協助清理大員港生態濕地因地形、潮汐而不斷浪湧而入的垃圾，共達101公斤，並落實標準化清運、秤重與分類作業流程，復育濕地的豐富生態。

荒野保護協會台南分會副分會長黃郁翔表示：「應材支持荒野保護協會推動大眾環境生態教育多年，本次淨灘活動結合荒野保護協會台南分會親子團，雙方攜手落實荒野之核心理念－提供大眾自然生態教育的環境與機會，所含意義與影響力深遠。期間，精確的海廢分類和數據記錄，將為海洋保護策略提供重要依據，期待未來串聯更多企業投入環保行動的專業化執行。」

