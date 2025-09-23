台睿推獨家保健產品「硒2皙」邀昆凌代言 拚年5億元業績

台睿生技（6580）23日宣布，推出全新自有保健品牌好硒家，以獨家「硒立原」原料配方，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，更邀請昆凌擔任代言人。

台睿生技董事長林羣指出，「硒2皙」只是「好硒家」品牌的首發產品，公司將陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可創造每年5億元以上的收入，再配合公司新藥的技轉方案推動，將能展現公司多年投入研發的成果收穫，也有助於公司明年的上市規劃。

林羣表示，台睿生技有深厚的藥物開發經驗，也深耕硒元素的研究與應用，面對疫情後大家對於預防醫學與自我保養的意識與需求提升，是促使公司打造「好硒家」品牌的原因之一。以「醫療級品質走入日常生活」的決心，讓我們研發出第一款主打肌膚透亮的「硒2皙煥白膜衣錠」，未來也將逐步擴大硒營養補充的產品線。

台睿生技表示，面對紫外線強度年年創新高以及現代光害挑戰，除了外在防曬、保養以外，真正有效的健康管理應從內而外啟動，建立起主動式的防護與調理機制。

本次推出的「硒2皙煥白膜衣錠」，正是以「內在主動防護」為設計理念所研發，其關鍵成分「硒」為人體必需的微量元素之一，具活性硒作用，有助於抵抗氧化壓力，並幫助維持肌膚健康。然而，市售硒產品形式多樣，可能因活性不足或純度不高，影響實際效能。「硒2皙煥白膜衣錠」特別選用台睿生技專屬原料「硒立元」，具備高純度與高活性，有助人體吸收利用！除此以外，該產品並搭配余甘子萃取物、白番茄萃取物、以及菸鹼醯胺等關鍵成分，達到相輔相成的效果。

林羣指出，台睿除持續公司幾項抗癌藥物的研究發展外，透過公司原本既有之硒元素研究成果，開發出短期可以立即獲利的產品，創造現金流，是國內少數幾家新藥公司可以兼顧價值跟營收的公司。