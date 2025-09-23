快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

台睿推獨家保健產品「硒2皙」邀昆凌代言 拚年5億元業績

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台睿董事長林羣。記者謝柏宏／攝影
台睿董事長林羣。記者謝柏宏／攝影

台睿生技（6580）23日宣布，推出全新自有保健品牌好硒家，以獨家「硒立原」原料配方，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，更邀請昆凌擔任代言人。

台睿生技董事長林羣指出，「硒2皙」只是「好硒家」品牌的首發產品，公司將陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可創造每年5億元以上的收入，再配合公司新藥的技轉方案推動，將能展現公司多年投入研發的成果收穫，也有助於公司明年的上市規劃。

林羣表示，台睿生技有深厚的藥物開發經驗，也深耕硒元素的研究與應用，面對疫情後大家對於預防醫學與自我保養的意識與需求提升，是促使公司打造「好硒家」品牌的原因之一。以「醫療級品質走入日常生活」的決心，讓我們研發出第一款主打肌膚透亮的「硒2皙煥白膜衣錠」，未來也將逐步擴大硒營養補充的產品線。

台睿生技表示，面對紫外線強度年年創新高以及現代光害挑戰，除了外在防曬、保養以外，真正有效的健康管理應從內而外啟動，建立起主動式的防護與調理機制。

本次推出的「硒2皙煥白膜衣錠」，正是以「內在主動防護」為設計理念所研發，其關鍵成分「硒」為人體必需的微量元素之一，具活性硒作用，有助於抵抗氧化壓力，並幫助維持肌膚健康。然而，市售硒產品形式多樣，可能因活性不足或純度不高，影響實際效能。「硒2皙煥白膜衣錠」特別選用台睿生技專屬原料「硒立元」，具備高純度與高活性，有助人體吸收利用！除此以外，該產品並搭配余甘子萃取物、白番茄萃取物、以及菸鹼醯胺等關鍵成分，達到相輔相成的效果。

林羣指出，台睿除持續公司幾項抗癌藥物的研究發展外，透過公司原本既有之硒元素研究成果，開發出短期可以立即獲利的產品，創造現金流，是國內少數幾家新藥公司可以兼顧價值跟營收的公司。

台睿獨有之硒元素原料，可以開發出適合各種健康照護需求的產品，「硒2皙」只是「好硒家」品牌的首發產品，公司將陸續推出一系列保健品，並持續拓展通路，未來預計可創造每年5億以上的收入，再配合公司新藥的技轉方案推動，將能展現公司多年投入研發的成果收穫，也有助於公司明年的上市規劃。

台睿生技宣布推出自有保健品牌好硒家，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，更邀請昆凌擔任代言人。記者謝柏宏／攝影
台睿生技宣布推出自有保健品牌好硒家，研發出第一款保健產品「硒2皙煥白膜衣錠」，更邀請昆凌擔任代言人。記者謝柏宏／攝影

生技 董事長

延伸閱讀

網瘋傳林柏宏「搭檔迪麗熱巴」拍陸劇！愛奇藝新劇卡司疑外洩

陳零九節目玩笑遭轟「接近性騷擾」　本人親回應：沒有靈魂的玩笑

周杰倫夫妻逛街被捕獲！昆凌穿著「1亮點」網瘋猜：第四胎？

全福獲康百事42%股權

相關新聞

愈買愈小！全台買房平均僅31坪 這裡最苦比金融海嘯少了20坪

信義房屋統計內政部不動產資訊平台統計指出，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，2025年第...

高房價又少子化！國人居住空間16年少10坪 第2季全國移轉面積剩31.5坪

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉...

小宅需求高 金融海嘯後住宅移轉平均面積少10坪 房價與少子化是關鍵

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第二季，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第二...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。