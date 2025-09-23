快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

星宇航空攜手米其林推薦「鈺善閣」 推素食養生懷石料理

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Chef Kin融合台灣在地堅持純手工、無添加的頂級起司品牌「慢慢弄」，將酸裸麥麵包塗抹濃郁的瑞可塔起司，帶來層次豐富的味覺享受。星宇航空／提供
Chef Kin融合台灣在地堅持純手工、無添加的頂級起司品牌「慢慢弄」，將酸裸麥麵包塗抹濃郁的瑞可塔起司，帶來層次豐富的味覺享受。星宇航空／提供

星宇航空（2646）持續提升機上餐飲體驗，為符合時下蔬食養生熱潮，與連續五年榮獲《米其林指南》餐盤推薦的台灣頂級素食養身料理品牌「鈺善閣」合作，推出突破傳統的素食機上餐點，讓乘客在高空也能享用精品級的素食體驗。

星宇航空首度跨界頂級素食品牌「鈺善閣」，開創航空餐飲新格局，讓台灣素食文化登上國際舞台。「鈺善閣」致力於將養生料理藝術化，堅持使用天然食材、無人工素料，融合東方禪意與西方美學，依台灣四季旬食精心設計懷石套餐，並以多年經驗琢磨出口感與層次。

「鈺善閣」創辦人陳健志表示：「我們秉持著用喜悅的心靈，做出感動味蕾的幸福滋味。此次為星宇航空量身打造的機上菜單，保留懷石精神與養生理念，同時結合星宇注重的五感體驗，設計兼顧美感與味覺享受的菜單，在高空完整呈現懷石料理的精緻儀式感。」

前菜充分展現「鈺善閣」對食材的講究與刀工：頭等艙、商務艙的「果漾繽紛圓舞曲」以椪柑、酪梨與蒟蒻等時令蔬果搭配酸甜火龍果醬汁，清爽開胃；豪經艙提供鮮脆可口菠菜製成的「流金菠菜捲」，每一口都帶有菠菜的清香及豐富水分；以及經濟艙利用鳳梨及薑末調味將傳統老味重新詮釋的「晶翠龍鬚菜」。

頭等艙及商務艙主菜的部分則將店內招牌「麻香猴頭菇彩蔬鈺膳」搬上高空，憑藉豐富經驗精選彈嫩扎實的猴頭菇，再利用多重製備手法琢磨出豐富的口感與層次，搭配粒粒分明的花蓮芋香米，完整呈現台灣在地食材的新鮮滋味。長程航線餐間點心更推出創意十足的「菲力猴菇排漢堡」，外層酥香、內裡多汁，帶來令人驚喜的口感衝擊與味覺樂趣。

此次與「鈺善閣」合作的餐點將供應於台北出發航線（部分航線除外）的全艙等素食餐(東方素、奶蛋素)。更特別的是，星宇航空首創將鈺善閣料理延伸至部分一般餐點，讓非素食旅客也能體驗到鈺善閣精心打造的無肉蔬食料理。享用一般餐的旅客，於飛往美國航線全艙等及日本線豪經艙，亦可透過網路預選主菜，提前預訂體驗鈺善閣的無肉蔬食料理，讓旅途中的餐食更加多元且貼近養生需求，顛覆對素食的既定印象。

星宇航空透過與跨界品牌合作，兼顧乘客多元選擇，並支持選用在地食材，降低食材碳足跡，並鼓勵旅客嘗試低碳飲食，呼應對環境永續的ESG承諾。新菜單不僅提升餐飲品質，更兼顧美味、健康與環境永續，打造更養生且環保的高空饗宴。

米其林星級主廚 Chef Kin 以當旬新鮮食材打造層次豐富的高空饗宴，「栗子蒙布朗」使用當季栗子鮮奶油環繞栗子香緹與黑糖海綿蛋糕。星宇航空／提供
米其林星級主廚 Chef Kin 以當旬新鮮食材打造層次豐富的高空饗宴，「栗子蒙布朗」使用當季栗子鮮奶油環繞栗子香緹與黑糖海綿蛋糕。星宇航空／提供
本季星宇航空也與台灣精品優格品牌「馬修嚴選」攜手合作，商務艙、豪經艙及經濟艙的機上早餐優格全面升級為馬修嚴選產品，讓乘客在享受美味的同時，也能維持消化道機能。星宇航空／提供
本季星宇航空也與台灣精品優格品牌「馬修嚴選」攜手合作，商務艙、豪經艙及經濟艙的機上早餐優格全面升級為馬修嚴選產品，讓乘客在享受美味的同時，也能維持消化道機能。星宇航空／提供
廣受日本航線旅客歡迎的PRESS BUTTER SAND也開發全新機上限定口味，宇治抹茶與北海道紅豆，令人難以忘懷。星宇航空／提供
廣受日本航線旅客歡迎的PRESS BUTTER SAND也開發全新機上限定口味，宇治抹茶與北海道紅豆，令人難以忘懷。星宇航空／提供
「馬修嚴選」堅持讓食材回到原味，透過嚴選友善環境的原料，強調健康、美味與環境共好，提供高品質的健康食物。星宇航空／提供
「馬修嚴選」堅持讓食材回到原味，透過嚴選友善環境的原料，強調健康、美味與環境共好，提供高品質的健康食物。星宇航空／提供
星宇航空東南亞商務艙「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」融合鮑魚的鮮美與剝皮辣椒的微辛，每一口都兼具層次、香氣與口感衝擊。星宇航空／提供
星宇航空東南亞商務艙「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」融合鮑魚的鮮美與剝皮辣椒的微辛，每一口都兼具層次、香氣與口感衝擊。星宇航空／提供

素食 星宇航空 養生

延伸閱讀

星宇攜手米其林鈺善閣 推機上頂級素食懷石料理

樺加沙颱風影響星宇航空23、24日航班異動

颱風影響 星宇航空明後兩天多個航班異動

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

相關新聞

愈買愈小！全台買房平均僅31坪 這裡最苦比金融海嘯少了20坪

信義房屋統計內政部不動產資訊平台統計指出，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第2季的41.5坪，2025年第...

高房價又少子化！國人居住空間16年少10坪 第2季全國移轉面積剩31.5坪

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第2季，中間房市經歷兩波大多頭，隨房價大漲全國住宅買賣移轉...

小宅需求高 金融海嘯後住宅移轉平均面積少10坪 房價與少子化是關鍵

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，2009年金融海嘯之後到今年第二季，全國住宅買賣移轉平均面積持續縮小，從2009年第二...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。