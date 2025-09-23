星宇航空攜手米其林推薦「鈺善閣」 推素食養生懷石料理

星宇航空（2646）持續提升機上餐飲體驗，為符合時下蔬食養生熱潮，與連續五年榮獲《米其林指南》餐盤推薦的台灣頂級素食養身料理品牌「鈺善閣」合作，推出突破傳統的素食機上餐點，讓乘客在高空也能享用精品級的素食體驗。

星宇航空首度跨界頂級素食品牌「鈺善閣」，開創航空餐飲新格局，讓台灣素食文化登上國際舞台。「鈺善閣」致力於將養生料理藝術化，堅持使用天然食材、無人工素料，融合東方禪意與西方美學，依台灣四季旬食精心設計懷石套餐，並以多年經驗琢磨出口感與層次。

「鈺善閣」創辦人陳健志表示：「我們秉持著用喜悅的心靈，做出感動味蕾的幸福滋味。此次為星宇航空量身打造的機上菜單，保留懷石精神與養生理念，同時結合星宇注重的五感體驗，設計兼顧美感與味覺享受的菜單，在高空完整呈現懷石料理的精緻儀式感。」

前菜充分展現「鈺善閣」對食材的講究與刀工：頭等艙、商務艙的「果漾繽紛圓舞曲」以椪柑、酪梨與蒟蒻等時令蔬果搭配酸甜火龍果醬汁，清爽開胃；豪經艙提供鮮脆可口菠菜製成的「流金菠菜捲」，每一口都帶有菠菜的清香及豐富水分；以及經濟艙利用鳳梨及薑末調味將傳統老味重新詮釋的「晶翠龍鬚菜」。

頭等艙及商務艙主菜的部分則將店內招牌「麻香猴頭菇彩蔬鈺膳」搬上高空，憑藉豐富經驗精選彈嫩扎實的猴頭菇，再利用多重製備手法琢磨出豐富的口感與層次，搭配粒粒分明的花蓮芋香米，完整呈現台灣在地食材的新鮮滋味。長程航線餐間點心更推出創意十足的「菲力猴菇排漢堡」，外層酥香、內裡多汁，帶來令人驚喜的口感衝擊與味覺樂趣。

此次與「鈺善閣」合作的餐點將供應於台北出發航線（部分航線除外）的全艙等素食餐(東方素、奶蛋素)。更特別的是，星宇航空首創將鈺善閣料理延伸至部分一般餐點，讓非素食旅客也能體驗到鈺善閣精心打造的無肉蔬食料理。享用一般餐的旅客，於飛往美國航線全艙等及日本線豪經艙，亦可透過網路預選主菜，提前預訂體驗鈺善閣的無肉蔬食料理，讓旅途中的餐食更加多元且貼近養生需求，顛覆對素食的既定印象。