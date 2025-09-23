幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣
根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0.1個千分點，離婚「婚齡」中位數則由2015年的9年， 縮短至去年的8.3年。
對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌慨嘆，「幸福的童話故事，保鮮期只有八年」。
他表示，離婚率升高的原因很多，包括經濟壓力、相處、婆媳或教育問題等。
他表示，內政部曾委託中經院進行《 我國離婚率發展之趨勢、影響及因應作法之研究 》，研究指出「結婚年數越長，婚姻關係越不可能結束」。
另外教育程度與離婚機率有顯著的反向統計關聯，教育程度愈高則離婚率愈低。
原因可能是教育程度的高低與日後的所得高低、就業好壞有正相關，而經濟條件不佳有害於夫妻對婚姻的滿意度。
另外，接受較多教育者常會延遲結婚的年齡，因而避免了不成熟的過早婚姻。
他表示，常理離婚會分戶，兩方會分開居住，導致每戶人口數減少。有子家庭需要的房屋坪數通常較大、房間數較多，離異後需要的房間數較少，所需房屋坪數較小。
因此，離婚率居高不下，最普遍的影響是小宅需求上升，小宅會愈來愈好賣，大坪數房型需求下滑。
而這不僅影響買賣市場，也影響到租賃市場。因為配偶離異後家庭收入減少，靠一人之力不見得買得起房子，往往會以租賃方式來過渡，間接推升小宅的租賃需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言