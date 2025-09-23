幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0.1個千分點，離婚「婚齡」中位數則由2015年的9年， 縮短至去年的8.3年。

對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌慨嘆，「幸福的童話故事，保鮮期只有八年」。

他表示，離婚率升高的原因很多，包括經濟壓力、相處、婆媳或教育問題等。

他表示，內政部曾委託中經院進行《 我國離婚率發展之趨勢、影響及因應作法之研究 》，研究指出「結婚年數越長，婚姻關係越不可能結束」。

另外教育程度與離婚機率有顯著的反向統計關聯，教育程度愈高則離婚率愈低。

原因可能是教育程度的高低與日後的所得高低、就業好壞有正相關，而經濟條件不佳有害於夫妻對婚姻的滿意度。

另外，接受較多教育者常會延遲結婚的年齡，因而避免了不成熟的過早婚姻。

他表示，常理離婚會分戶，兩方會分開居住，導致每戶人口數減少。有子家庭需要的房屋坪數通常較大、房間數較多，離異後需要的房間數較少，所需房屋坪數較小。

因此，離婚率居高不下，最普遍的影響是小宅需求上升，小宅會愈來愈好賣，大坪數房型需求下滑。

而這不僅影響買賣市場，也影響到租賃市場。因為配偶離異後家庭收入減少，靠一人之力不見得買得起房子，往往會以租賃方式來過渡，間接推升小宅的租賃需求。

離婚 婚姻

