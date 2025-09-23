快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

防房產詐騙！繼信義房屋後 住商機構宣布助客戶隱匿二類謄本個資

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣布將協助消費者隱匿在二類謄本個資，搭配交易後協助消費者申請「地籍異動即時通」避免詐騙集團有機可趁，降低被有心人濫用的風險。

除了住商機構，國內上市房仲信義房屋19日也宣布，9月25日起，針對委託中、成交交易流程中的買賣雙方客戶，全面協助客戶申請二類謄本個資隱匿，將由房仲經紀人員詢問是否需要協助申請，再由信義代書協助辦理，為客戶升級個資防護力。

住商機構法務首席協理吳光華指出，現行「第二類謄本」是任何人均可到地政事務所申請查閱，且如未特別辦理個資隱匿，民眾戶籍地址會完整公開，不僅有被不肖使用的風險，更容易讓詐騙集團有機可趁；有鑑於此，即日起、住商機構將全面協助客戶申請二類謄本個資隱匿，為客戶升級個資防護。

吳光華進一步說明，目前二類謄本已不再公開所有權人完整姓名資料，僅能看到姓氏、部分身分證字號，但除非登記名義人透過臨櫃、線上方式，或隨土地移轉登記時一併申請地址隱匿，否則仍會顯示完整戶籍地址資料，雖然是為顧及整合時聯繫到所有權人，在目前詐騙囂張的情境下，隱匿重要資訊或許才是當務之急。

吳光華表示，隨著民眾越來越重視個資保護，即日起全面協助客戶申請個資隱匿，特別是委託中、成交交易流程中的買賣雙方客戶，會由房仲經紀人員詢問是否需要協助申請，再由經紀人員協助辦理。

同時，吳光華指出，凡是在住商機構體系下的住商不動產與大家房屋，交屋時可由住商機構特約代書一站式辦理「地籍異動即時通」，未來不動產有買賣、贈與、移轉、抵押設定，都能即時接到通知，防止偽冒、詐騙案件發生。

住商機構董事長陳錫琮表示，交易安全一向是住商機構最在意的部分，為提供消費者更完整的保障，也為交易雙方許下「安全」的承諾，住商機構將持續升級服務，為民眾擁有一個幸福的家貢獻心力。

詐騙集團 消費 房仲

延伸閱讀

韓現任、前任總統手機號碼、地址 被貼全球駭客共享網

這些網址、E-MAIL攏係假！刑事局籲民眾勿信普發1萬假網站

黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

獨／替詐團車手辯護 律師下載電子卷證…竟外洩給集團金主

相關新聞

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「...

覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

房貸水龍頭打開可進場買房了？專家點四大不利「房市還在苦日子」

官方打開新青安房貸水龍頭，現在適合買房了嗎？對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴認為，政府打炒房措施目前雖有轉向跡象，但房價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。