快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

千呼萬喚 GR YARiS 自排車型登場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
GR YARiS 自排車終於上市。（和泰車提供）
GR YARiS 自排車終於上市。（和泰車提供）

GR YARiS連年蟬聯世界拉力錦標賽（WRC）冠軍，TOYOTA並正式導入GR YARiS自排車型，並推出極具吸引力的價格新台幣199萬元，邀請所有熱血車迷一同感受 GAZOO Racing 的性能魅力。

GR YARiS誕生於全球最嚴苛的拉力賽事，在WRC賽道的千錘百鍊下不斷進化，以工程技術與操控實力，將熱血基因推向極致。本次全新自排車型的推出，讓更多車迷能隨心啟動狂飆本能，無論在日常街道、公路或賽道上，皆能享受人車合一的駕馭靈魂。

全新開發的GAZOO Racing DAT 8速手自排變速箱，誕生於賽事實戰的淬鍊，由專業拉力賽車手在多樣路況中進行測試調校，具備極致性能並且耐用可靠。2025年，搭載DAT變速箱的GR YARiS更於號稱「綠色地獄」的紐柏林24小時耐久賽，首次參戰即奪下組別冠軍，充分驗證其在嚴苛環境下的卓越表現。DAT變速箱能依據駕駛油門與煞車深度，精準判斷當下最適合的檔位，並且變速箱使用高耐熱材質，結合特殊軟硬體設計，實現世界級的換檔速度；此外，DAT 8速手自排變速箱優化了檔位齒比設定，並新增彈射起步功能，帶來賽道級的凌厲起跑體驗。

新台幣 車手

延伸閱讀

TOYOTA GR YARiS 自排車型199 萬元上市 搭載 DAT 變速箱 開啟人車合一新篇章！

AI 算力需求推升下 大陸儲能業賽道競爭升溫

比亞迪仰望 U9 Xtreme 衝上 496 km/h 打破 Bugatti 紀錄卻仍非官方最速

F1／Verstappen 再奪冠 Red Bull 車隊於亞塞拜然大獎賽全面爆發

相關新聞

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「...

覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

房貸水龍頭打開可進場買房了？專家點四大不利「房市還在苦日子」

官方打開新青安房貸水龍頭，現在適合買房了嗎？對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴認為，政府打炒房措施目前雖有轉向跡象，但房價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。