千呼萬喚 GR YARiS 自排車型登場

GR YARiS連年蟬聯世界拉力錦標賽（WRC）冠軍，TOYOTA並正式導入GR YARiS自排車型，並推出極具吸引力的價格新台幣199萬元，邀請所有熱血車迷一同感受 GAZOO Racing 的性能魅力。

GR YARiS誕生於全球最嚴苛的拉力賽事，在WRC賽道的千錘百鍊下不斷進化，以工程技術與操控實力，將熱血基因推向極致。本次全新自排車型的推出，讓更多車迷能隨心啟動狂飆本能，無論在日常街道、公路或賽道上，皆能享受人車合一的駕馭靈魂。

全新開發的GAZOO Racing DAT 8速手自排變速箱，誕生於賽事實戰的淬鍊，由專業拉力賽車手在多樣路況中進行測試調校，具備極致性能並且耐用可靠。2025年，搭載DAT變速箱的GR YARiS更於號稱「綠色地獄」的紐柏林24小時耐久賽，首次參戰即奪下組別冠軍，充分驗證其在嚴苛環境下的卓越表現。DAT變速箱能依據駕駛油門與煞車深度，精準判斷當下最適合的檔位，並且變速箱使用高耐熱材質，結合特殊軟硬體設計，實現世界級的換檔速度；此外，DAT 8速手自排變速箱優化了檔位齒比設定，並新增彈射起步功能，帶來賽道級的凌厲起跑體驗。