防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣布將協助消費者隱匿二類謄本個資，搭配交易後協助消費者申請「地籍異動即時通」避免詐騙集團有機可趁，降低被有心人濫用的風險。

住商機構法務首席協理吳光華指出，現行「第二類謄本」是任何人均可到地政事務所申請查閱，且如未特別辦理個資隱匿，民眾戶籍地址會完整公開，不僅有被不肖使用的風險，更容易讓詐騙集團有機可趁；有鑑於此，即日起將全面協助客戶申請二類謄本個資隱匿，為客戶升級個資防護力。

吳光華說明，目前二類謄本已不再公開所有權人完整姓名資料，僅能看到姓氏、部分身分證字號，但除非登記名義人透過臨櫃、線上方式，或隨土地移轉登記時一併申請地址隱匿，否則仍會顯示完整戶籍地址資料，雖然是為顧及整合時聯繫到所有權人，在目前詐騙囂張的情境下，隱匿重要資訊或許才是當務之急。

吳光華表示，隨著民眾越來越重視個資保護，即日起全面協助客戶申請個資隱匿，特別是委託中、成交交易流程中的買賣雙方客戶，會由房仲經紀人員詢問是否需要協助申請，再由經紀人員協助辦理。

同時，凡是在住商機構體系下的住商不動產與大家房屋，交屋時可由住商機構特約代書一站式辦理「地籍異動即時通」，未來不動產有買賣、贈與、移轉、抵押設定，都能即時接到通知，防止偽冒、詐騙案件發生。

住商機構董事長陳錫琮表示，交易安全一向是住商機構最在意的部分，為提供消費者更完整的保障，也為交易雙方許下「安全」的承諾，住商機構將持續升級服務，為民眾擁有一個幸福的家貢獻心力。