昱臺國際10月下旬掛牌上櫃 深耕中南半島物流市場、營運持續成長

昱臺國際（7716）將於2025年10月下旬掛牌上櫃，並將於 9月24日（星期三） 舉辦首次上櫃前業績發表會，昱臺國際在中南半島當地深耕超過二十年，已累積穩固的在地網絡與豐富操作經驗，能協助客戶因應關稅變動與供應鏈調整。

昱臺國際2025年上半年合併營收 10.51億元，較2024年同期成長 11.48%；毛利為 2.10億元，年增 8.65%；稅後淨利 2,769萬元，年增 6.2%，每股盈餘（EPS） 1.37元，優於2024年同期的1.29元。2025年第2季EPS為 0.33元，較2024年同期0.67元下降，主要係因新台幣強勢升值，影響美元計價營收折算與匯兌損益。

近年來，全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，大量製造業逐步從中國大陸移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區。該趨勢帶動區域進出口需求持續上升，也推升中南半島對整合物流服務的依賴度。昱臺隨著全球品牌商持續增加在中南半島的投資規模，公司營運動能將隨區域製造產業擴張而持續受惠。

成立於1994年的昱臺國際，為亞太地區具代表性的綜合性貨運承攬商，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸及倉儲管理等全方位物流服務。目前營運據點涵蓋台灣、中國大陸、香港、越南、柬埔寨，泰國及緬甸等地，於中南半島地區深耕已逾二十年，累積深厚在地經驗與完整物流網絡。

公司長期服務於紡織、化學品、建材等產業，並在電子資通業及跨國供應鏈的客戶群中持續拓展。2025年上半年，產品別營收結構中以海運承攬業務為主（93.43%），其餘（6.57%）則來自空運及內陸運輸；前二十大客戶占總營收約為30%，而這二十大客戶產業別比重分別為紡織業51%、代理17%、化學13%、電子資通業8%及其他11%。

累計2025年1至8月該公司公告營收為 13.82億元，較2024年同期成長 2.44%。其中，7月營收1.63億元（年減24.49%）、8月營收1.67億元（年減20.96%），主要係受到美國關稅政策及國際貿易環境不確定性影響，導致部分出貨時程提前或調整，短期營收承壓。但整體來看，累計營收仍維持正成長。