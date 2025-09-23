快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

昱臺國際10月下旬掛牌上櫃 深耕中南半島物流市場、營運持續成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

昱臺國際（7716）將於2025年10月下旬掛牌上櫃，並將於 9月24日（星期三） 舉辦首次上櫃前業績發表會，昱臺國際在中南半島當地深耕超過二十年，已累積穩固的在地網絡與豐富操作經驗，能協助客戶因應關稅變動與供應鏈調整。

昱臺國際2025年上半年合併營收 10.51億元，較2024年同期成長 11.48%；毛利為 2.10億元，年增 8.65%；稅後淨利 2,769萬元，年增 6.2%，每股盈餘（EPS） 1.37元，優於2024年同期的1.29元。2025年第2季EPS為 0.33元，較2024年同期0.67元下降，主要係因新台幣強勢升值，影響美元計價營收折算與匯兌損益。

近年來，全球供應鏈因中美貿易摩擦與關稅政策而加速重組，大量製造業逐步從中國大陸移轉至越南、柬埔寨及東南亞其他地區。該趨勢帶動區域進出口需求持續上升，也推升中南半島對整合物流服務的依賴度。昱臺隨著全球品牌商持續增加在中南半島的投資規模，公司營運動能將隨區域製造產業擴張而持續受惠。

成立於1994年的昱臺國際，為亞太地區具代表性的綜合性貨運承攬商，主要提供海運、空運、報關、卡車運輸及倉儲管理等全方位物流服務。目前營運據點涵蓋台灣、中國大陸、香港、越南、柬埔寨，泰國及緬甸等地，於中南半島地區深耕已逾二十年，累積深厚在地經驗與完整物流網絡。

公司長期服務於紡織、化學品、建材等產業，並在電子資通業及跨國供應鏈的客戶群中持續拓展。2025年上半年，產品別營收結構中以海運承攬業務為主（93.43%），其餘（6.57%）則來自空運及內陸運輸；前二十大客戶占總營收約為30%，而這二十大客戶產業別比重分別為紡織業51%、代理17%、化學13%、電子資通業8%及其他11%。

累計2025年1至8月該公司公告營收為 13.82億元，較2024年同期成長 2.44%。其中，7月營收1.63億元（年減24.49%）、8月營收1.67億元（年減20.96%），主要係受到美國關稅政策及國際貿易環境不確定性影響，導致部分出貨時程提前或調整，短期營收承壓。但整體來看，累計營收仍維持正成長。

營收

延伸閱讀

金色三麥拚10月底掛牌

泰國重申邊境立場 總理阿努廷：柬撤軍前不談判

聖安生醫手握兩大技術平台 早期授權挑戰十億美元、拚明年掛牌上櫃

蝦皮在星國打造特色物流

相關新聞

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「...

新竹遠東新化纖廠爆炸後...突傳9月底關廠 新埔廠：未聽說

新竹縣遠東新新埔化纖廠2月6日發生爆炸，造成2死19傷。如今卻有傳聞新竹縣遠東新新埔化纖廠將於9月底關廠。不過遠東新新埔...

覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛...

這種條件居然1字頭！高雄最賣社區曝、一年轉手54間

限貸令讓民眾購屋卻步，但高雄仍有社區交易熱絡。台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計高雄近一年成交量前五名中古社區，冠軍為...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。