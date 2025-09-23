從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文化。

作為台灣水餃領導品牌，八方雲集（2753）今年首度跨海串聯台灣、美國與香港三地門市同步響應，以「全民來八方，一起吃水餃」為主題，傳遞來自台灣水餃的飲食文化與品牌溫度，邀請不同國家地區的消費者共同藉由水餃來交流濃濃的台灣美食風味。

國際水餃日雖然只有10年歷史，但其設立目的在於讓全世界認識到水餃這項跨越文化藩籬的美食，從台式餃子、日式餃子到歐式餃子，各國都有屬於自己的水餃文化，八方雲集表示：「作為台灣水餃品牌的領導者，我們有責任讓更多不同國家、不同地區的消費者認識這個暨特殊又新奇的節日，也希望透過水餃讓世界看見台灣的美食文化。」

為邀請消費者一同認識這個有趣的國際水餃日，八方雲集特別選在這天獻上專屬驚喜，推出官方臉書粉絲專頁限定抽獎活動，凡是於9月22日至9/30於粉絲專頁完成指定互動，即有機會獲得50入生鮮水餃一包，任選口味，讓美味延續到餐桌上。

八方雲集以水餃、鍋貼起家，27年來不僅在餐點上持續研發新品，也逐步拓展海外市場，成為台灣人日常飲食的一部份，同時也見證了庶民小吃走向國際舞台的歷程，目前八方雲集全台據點已突破1,034家，是台灣連鎖餐飲品牌中門市數最多的業者，更是唯一同時布局台灣、美國、香港三地市場的水餃專業品牌。

集團營運表現也持續亮眼，今年8月合併營收達7.51億元，創下歷史次高紀錄，累計前八個月營收更達57.66億元，較去年同期成長10.46%，改寫歷史同期新高，優異的營運成績，展現了八方雲集作為台灣水餃領導品牌的市場地位與消費者認同度，這次透過國際水餃日跨國同步慶祝，讓水餃不再只是一口家常味，也能成為文化交流的媒介。