快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集首度跨海串聯台、美、港三地門市同步響應926國際水餃日。八方雲集/提供
八方雲集首度跨海串聯台、美、港三地門市同步響應926國際水餃日。八方雲集/提供

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文化。

作為台灣水餃領導品牌，八方雲集（2753）今年首度跨海串聯台灣、美國與香港三地門市同步響應，以「全民來八方，一起吃水餃」為主題，傳遞來自台灣水餃的飲食文化與品牌溫度，邀請不同國家地區的消費者共同藉由水餃來交流濃濃的台灣美食風味。

國際水餃日雖然只有10年歷史，但其設立目的在於讓全世界認識到水餃這項跨越文化藩籬的美食，從台式餃子、日式餃子到歐式餃子，各國都有屬於自己的水餃文化，八方雲集表示：「作為台灣水餃品牌的領導者，我們有責任讓更多不同國家、不同地區的消費者認識這個暨特殊又新奇的節日，也希望透過水餃讓世界看見台灣的美食文化。」

為邀請消費者一同認識這個有趣的國際水餃日，八方雲集特別選在這天獻上專屬驚喜，推出官方臉書粉絲專頁限定抽獎活動，凡是於9月22日至9/30於粉絲專頁完成指定互動，即有機會獲得50入生鮮水餃一包，任選口味，讓美味延續到餐桌上。

八方雲集以水餃、鍋貼起家，27年來不僅在餐點上持續研發新品，也逐步拓展海外市場，成為台灣人日常飲食的一部份，同時也見證了庶民小吃走向國際舞台的歷程，目前八方雲集全台據點已突破1,034家，是台灣連鎖餐飲品牌中門市數最多的業者，更是唯一同時布局台灣、美國、香港三地市場的水餃專業品牌。

集團營運表現也持續亮眼，今年8月合併營收達7.51億元，創下歷史次高紀錄，累計前八個月營收更達57.66億元，較去年同期成長10.46%，改寫歷史同期新高，優異的營運成績，展現了八方雲集作為台灣水餃領導品牌的市場地位與消費者認同度，這次透過國際水餃日跨國同步慶祝，讓水餃不再只是一口家常味，也能成為文化交流的媒介。

八方雲集 消費 美國

延伸閱讀

【作家餐桌2.0】栩栩／無國界的煎餃博覽會

建庇護家園費用飆漲募款難 彰化兩大社福機構「千金難買早知道」

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

全聯「香菜大軍」來了！香菜馬卡龍、水餃、貢丸香爆全場

相關新聞

專訪／Bolt進台灣 短中期目標是提升司機數 人口密集區3-5分鐘叫到車

Bolt進軍台灣市場，初期先和三家車隊合作，展望未來，Bolt台灣區總經理曾憲竑表達，短、中期目標是提供足夠的司機數，「...

覺得台灣住宿貴？數據打臉 五星級飯店比港澳還便宜

最新飯店住房價格顯示，台灣五星級飯店平均住房價格僅5,000元出頭，不僅比新加坡、日本便宜，甚至低於港澳、韓國與泰國，顛...

幸福童話保鮮期只有8年 專家：這種房會愈來愈好賣

根據內政部最新發布統計，2024年離婚對數逾5.3萬對，較去年略增，有偶人口離婚率千分之10.5，也相較10年前增加0....

防地面師盯上 房仲宣布協助客戶隱匿二類謄本個資

近期房產詐騙事件越演越烈，不僅讓民眾憂心忡忡，也讓正派經營的業者不勝其擾，為兼顧不動產與消費者購屋安全，住商機構全體系宣...

從台灣走向世界！八方雲集攜手台、美、港同慶「國際水餃日」

你知道9月26日是「國際水餃日」嗎？這個由美國在2015年發起、獲得國際認證的特殊節日，旨在慶祝全球各地豐富多元的水餃文...

房貸水龍頭打開可進場買房了？專家點四大不利「房市還在苦日子」

官方打開新青安房貸水龍頭，現在適合買房了嗎？對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴認為，政府打炒房措施目前雖有轉向跡象，但房價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。